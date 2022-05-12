《異動股》科技股開市受壓，阿里、京東低開４％，美團跌近３％

《經濟通通訊社１２日專訊》阿里（０９９８８）現價跌４﹒４４％，報８１﹒８５元，該

股成交約２６８萬股，涉資２﹒１９億元；京東集團（０９６１８）跌４﹒４２％，報１９９元

；美團（０３６９０）跌２﹒７９％，報１５６﹒９元；騰訊（００７００）跌２﹒１７％，報

３４２﹒８元。

隔晚多隻美股中概股跟隨大市下跌。阿里（ＢＡＢＡ）跌３﹒３６％，報８１﹒７３美元；

京東（ＪＤ）跌３﹒５２％，報４９﹒８３美元；網易（ＮＴＥＳ）跌０﹒１８％，報

８７﹒８４美元；拼多多（ＰＤＤ）跌４﹒８４％，報３３﹒８４美元；百度（ＢＩＤＵ）跌

１﹒６９％，報１０６﹒０９美元；理想汽車（ＬＩ）逆市升２﹒３４％，報１２﹒７１美元。

另外，ＡＤＲ港股比例指數跌４２９點，報１９３９４。ＡＴＭ股ＡＤＲ再受重挫，阿里

ＡＤＲ較港股大挫６﹒３７％，折合８０﹒２０港元；美團ＡＤＲ較港股跌４﹒５５％，折合

１５４﹒０６港元；騰訊ＡＤＲ較港股跌３﹒３１％，折合３３８﹒８０港元。

現時，恒生指數報１９５５６，跌２６７點或跌１﹒３５％，主板成交２０﹒５７億元。國

企指數報６６６０，跌１０９點或跌１﹒６２％。恒生科技指數報３９１７，跌１０１點或跌

２﹒５２％。

即月期指新報１９４５０，跌３１９點，低水１０７點。即月國指期貨報６６４０，跌

１２４點，低水２０點。即月科指期貨新報３９０６，跌１１４點，低水１２點。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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阿里（０９９８８） ８１﹒８５元 跌４﹒４４％

京東集團（０９６１８） １９９元 跌４﹒４２％

美團（０３６９０） １５６﹒９元 跌２﹒７９％

騰訊（００７００） ３４２﹒８元 跌２﹒１７％

快手（０１０２４） ６１元 跌３﹒０２％

小米（０１８１０） １０﹒８元 跌１﹒８２％

微盟（０２０１３） ３﹒９８元 跌２﹒２１％

知乎（０２３９０） ２０﹒８元 跌５﹒４５％

嗶哩嗶哩（０９６２６） １５０元 跌６﹒６％

萬國數據（０９６９８） ２６﹒９元 跌２﹒５４％

百度（０９８８８） １０６元 跌４﹒１６％

微博（０９８９８） １６５﹒２元 無升跌

網易（０９９９９） １３９﹒２元 跌２﹒３２％

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（ｅｒ）

