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12/05/2022 15:34

【大國博弈】商務部：美方取消對華加徵關稅有利於中美兩國

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１２日北京專電》就美國貿易代表辦公室日前宣布啟動對華
加徵關稅復審程序；美國總統拜登近日也表示，正在評估是否削減對華加徵的關稅，商務部新聞
發言人束玨婷表示，在當前高通脹形勢下，美方取消對華加徵關稅符合美國消費者和企業的根本
利益，有利於美國，有利於中國，有利於世界。她並指，目前，中美雙方經貿團隊保持正常溝通

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