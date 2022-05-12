《午市前瞻》專家指１９３００為短線好淡分界，看淡港交所後市

《經濟通通訊社１２日專訊》恒生指數半日收報１９６１５，跌２０８點或１﹒０５％，主

板成交５７７﹒３６億元。恒生中國企業指數報６６８４，跌８５點或１﹒２６％。恒生科技指

數報３９５９，跌５９點或１﹒４８％。



＊聶振邦：接收穿１９３００或穿１９０００＊



美國通脹難解加劇美元強勢，港元跌至弱方兌換保證，金管局近３年以來首次買港元沽美元

。華盛證券分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，美國ＣＰＩ增幅維持偏高水平，市場預期加

息步伐未會放慢，維持每次起碼加半厘預期。港元除受美元影響外，市場亦會按內地經濟狀況，

以及人民幣走向而改變對港元看法。

他指，港元弱勢將會拖累恒指表現，目前恒指已回落至１９５００水平，短線先觀望３月

１６日反彈陽燭的中線位置約１９３００，未來若連續兩日收穿１９３００，恒指後市將看淡，

或穿１９０００點。



＊現價入港交所水位不高＊



港元貶值將影響港元資產價值，港交所（００３８８）上午再次回落至３２０元較強支持位

水平，聶振邦指除港股成交維持弱勢，而且今年ＩＰＯ進展相當緩慢，故市場已不太看好港交所

本年的業績表現，預期股價將較受壓。他指可以３月９日低位３１４元為界，若接連收低於

３１４元，才能判斷港交所勢將失守３００元心理關口。他補充，現時買入港交所的上望空間亦

不多，預期３３５至３４０水平會有較大阻力。（ｈｃ）

