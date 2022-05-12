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12/05/2022 18:18

【北水炒Ｄ乜】淨流入７０﹒１億人幣，買美團沽建行

　　《經濟通通訊社１２日專訊》今日恒指低開２６７點，報１９５５６點。最高跌９３點報
１９７３１點，最低跌４８１點報１９３４２點。恒指收報１９３８０點，跌４４４點或
２﹒２４％。
　　按額度計算，北水全日淨流入７０﹒１億元人民幣，減少０％。北水淨買入最多的個股依次
是美團（０３６９０）、騰訊控股（００７００）、小米集團（０１８１０）；淨賣出最多的依
次是建設銀行（００９３９）、開拓藥業（０９９３９）。
　　主板成交１１５６﹒２５億元減少８﹒３％。其中港股通成交２３８﹒２億元，佔總成交
２０﹒６％。
　　美團跌２﹒７３％報１５７元，北水淨買入１８﹒９億元；騰訊控股跌１﹒７７％報
３４４﹒２元，北水淨買入５﹒５億元；小米集團跌５﹒８２％報１０﹒３６元，北水淨買入
３﹒１億元。
　　建設銀行跌２％報５﹒３９元，北水淨賣出１﹒７億元；開拓藥業跌５﹒８％報１７﹒８８
元，北水淨賣出０﹒１億元。

　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美團　　　（０３６９０）　　　　　１８﹒９２
　　騰訊控股　（００７００）　　　　　　５﹒５５
　　小米集團　（０１８１０）　　　　　　３﹒１４
　　快手　　　（０１０２４）　　　　　　２﹒７９
　　理想汽車　（０２０１５）　　　　　　２﹒６４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　建設銀行　（００９３９）　　　　　－１﹒６９
　　開拓藥業　（０９９３９）　　　　　－０﹒１２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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