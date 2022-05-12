《美元走勢－羅明立》英鎊走勢料續疲軟，或下試１﹒２０

貨幣 東京收市 最高價 最低價

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美元╱日圓 １２９﹒０３ １２９﹒９１ １２８﹒９０

歐元╱美元 １﹒０４５６ １﹒０５２９ １﹒０４４３

英鎊╱美元 １﹒２１９１ １﹒２２４９ １﹒２１８１

美元╱瑞郎 ０﹒９９５９ ０﹒９９６８ ０﹒９９３２

美元╱港元 ７﹒８４９７ ７﹒８４９９ ７﹒８４９３

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《美元走勢》周三（１１日）美匯指數繼續上試１０４，美國４月ＣＰＩ按年上升８﹒３％

，較３月的８﹒５％回落，但仍高於預期的８﹒１％。數據反映當地通脹仍然高企，市場預計聯

儲局未來兩個月貨幣政策調整將維持０﹒５％的加息幅度，以壓抑通脹，美元因此反覆上升。有

英國央行官員表示，可能需要比金融市場預期的更大幅度加息，以控制不斷飆升的通脹。

有分析認為英國今年通脹將達到１０％，但同時，加息將嚴重增加樓宇按揭的供款負擔，當

地經濟有大幅放緩的可能。此外，一直尋求北愛爾蘭獨立的新芬黨在今次的議會選舉勝出，逼使

英國可能會推翻跟歐盟簽訂的北愛貿易協議，令英國跟歐盟的貿易關係破裂。估計英鎊走勢將繼

續疲軟，可能下試１﹒２０。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

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歐元兌美元 觀望

美元兌日圓 觀望

英鎊兌美元 賣出英鎊 １﹒２２３０ １﹒２１００ １﹒２２７０

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 觀望

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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