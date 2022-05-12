瑞聲科技（０２０１８）第一季淨利２﹒０５億人幣，跌６１％

《經濟通通訊社１２日專訊》瑞聲科技（０２０１８）宣布第一季度淨利２﹒０５億元（人

民幣．下同），同期比跌６１﹒４％。每股基本盈利跌６１﹒２％至０﹒１７元。

收入達４８﹒９６億元，同期比增１４﹒１％；而毛利則錄９﹒５７億，同比跌２８﹒４％

。毛利率１９﹒５％，同期比跌１１﹒６個百分點。（ｈｌ）



＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告

