瑞聲科技（０２０１８）第一季淨利２﹒０５億人幣，跌６１％

《經濟通通訊社１２日專訊》瑞聲科技（０２０１８）宣布第一季度淨利２﹒０５億元（人
民幣．下同），同期比跌６１﹒４％。每股基本盈利跌６１﹒２％至０﹒１７元。
收入達４８﹒９６億元，同期比增１４﹒１％；而毛利則錄９﹒５７億，同比跌２８﹒４％
。毛利率１９﹒５％，同期比跌１１﹒６個百分點。（ｈｌ）
＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告
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