金管局承接１５﹒８６億港元沽盤，３年來首次接錢

《經濟通通訊社１２日專訊》港元匯價昨晚長時間觸及７﹒８５港元兌１美元的弱方兌換保

證水平，金管局在紐約時段承接１５﹒８６億港元沽盤，向市場沽出美元，是２０１９年３月底

後首次觸發弱方兌換保證。本周五（１３日）銀行體系戶口結餘將減至大約３３６０﹒０５億港

元。

金管局入市後，港匯最新報７﹒８４９９，仍然貼近弱方兌換保證價。（ｃｌ）

