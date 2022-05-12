  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

12/05/2022 17:20

【夜期時段】即月期指報１９１６４點，跌６８點，低水２１６點

　　《經濟通通訊社１２日專訊》即月期指在夜期時段開市報１９２０９點，跌２３點，低水
１７１點，最新報１９１６４點，跌６８點，低水２１６點，合約成交９５９張。
　　即月國指期貨在夜期時段開市報６５４５點，跌１１點，低水５０點，最新報６５３６點，
跌２０點，低水５９點，合約成交６５２張。

【隨時緊貼最新消息】全方位投資、理財及生活資訊，盡在etnet財經．生活App！ ► 立即下載

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話12/05/2022
4月汽車銷售數據欠佳　蔚小理急挫
中國故事12/05/2022
《神州經脈》人幣六連貶創19個月低　滬指止三連揚外資續走
財經熱話12/05/2022
【騰訊預測】騰訊首季經調整淨利潤料跌19%　績前券商普削目標
FOCUS12/05/2022
【FOCUS】美通脹壓力廣度未改　加密貨幣大潰敗
財經熱話12/05/2022
【跌市買D乜】受惠補貼加碼及穩定煤價國策　中資電力股成避險佳選
財經熱話12/05/2022
【馬雲現身】買入阿里巴巴值博率勝美團？林家亨：一定會買貨！
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【洞悉投資先機】etnet App精明外匯買賣四招

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

【立即報名】2022香港資訊及通訊科技獎：智慧生活獎

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金