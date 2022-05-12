【夜期時段】即月期指報１９１６４點，跌６８點，低水２１６點

《經濟通通訊社１２日專訊》即月期指在夜期時段開市報１９２０９點，跌２３點，低水

１７１點，最新報１９１６４點，跌６８點，低水２１６點，合約成交９５９張。

即月國指期貨在夜期時段開市報６５４５點，跌１１點，低水５０點，最新報６５３６點，

跌２０點，低水５９點，合約成交６５２張。

