【夜期時段】即月期指報１９１６４點，跌６８點，低水２１６點

《經濟通通訊社１２日專訊》即月期指在夜期時段開市報１９２０９點，跌２３點，低水
１７１點，最新報１９１６４點，跌６８點，低水２１６點，合約成交９５９張。
即月國指期貨在夜期時段開市報６５４５點，跌１１點，低水５０點，最新報６５３６點，
跌２０點，低水５９點，合約成交６５２張。
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