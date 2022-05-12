長實（０１１１３）斥資３２６１萬元回購６１﹒５萬股

《經濟通通訊社１２日專訊》長實（０１１１３）連續兩個交易日在市場進行股份回購。集

團先於上周五（６日）以每股５３﹒４５至５３﹒８元，回購４４﹒５萬股，涉資２３９０萬元

；及後於本周二（１０日）以每股５０﹒５至５１﹒５元，回購１７萬股，涉資８７１﹒０５萬

元。兩個交易日合共回購６１﹒５萬股，涉資３２６１﹒０７５萬元。（ｂｉ）

