《再戰明天》歐洲央行副總裁講話，本港公布第一季ＧＤＰ

《經濟通通訊社１２日專訊》歐洲央行副總裁講話，及本港公布第一季ＧＤＰ，料為周五

（１３日）市場焦點。

各國重要經濟活動方面，本港時間周五１１：００ａｍ，澳洲央行副總裁布洛克出席澳新金

融服務業協會（ＦＩＮＳＩＡ）主辦的會議。３：００ｐｍ，歐洲央行副總裁德金多斯講話。



＊歐元區公布工業生產，美國公布進出口物價＊



數據方面，周五本港時間７：５０ａｍ，日本公布４月貨幣供應Ｍ２，年率升幅料由

３﹒５％收窄至３﹒４％；４月貨幣供應Ｍ３年率升幅料由３﹒１％收窄至３％。本港時間

４：３０ｐｍ，香港公布第一季國內生產總值，季率料由０﹒２％逆轉至下滑２﹒９％，年率料

由４﹒８％逆轉至下滑４％。本港時間５：００ｐｍ，歐元區公布３月工業生產，年率料由２％

逆轉至下滑０﹒９％，月率料由０﹒７％逆轉至下滑２％。本港時間８：３０ｐｍ，美國公布４

月出口物價，月率升幅料由４﹒５％收窄至０﹒７％；４月進口物價，月率升幅料由２﹒６％收

窄至０﹒６％，年率升幅料由１２﹒５％收窄至１２﹒１％。本港時間１０：００ｐｍ，美國公

布５月密歇根大學消費者信心指數，料由６５﹒２降至６４。

在本港，明日公布業績的公司有：日清（０１４７５）、萬威（００１６７）、文業

（０１８０２）、利寶閣（０１８６９）、陽光油砂（０２０１２）、滄海（０２０１７）、德

信中國（０２０１９）、瀛晟（００２０９）、融信服務（０２２０７）、譚仔（０２２１７）

、合豐（０２３２０）、融科（０２３２３）、百信（００５７４）、卓悅（００６５３）、信

利（００７３２）、華泰瑞銀（０８００６）、環球戰略（０８００７）、百田石油

（０８０１１）、匯財金融（０８０１８）、上實環境（００８０７）等。（ｗａ）

