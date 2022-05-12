金管局再入市承接４０﹒８２億港元沽盤，兩度共接５６﹒７億港元

《經濟通通訊社１２日專訊》港匯持續弱勢，再度觸發７﹒８５港元兌１美元弱方兌換保證

水平，金管局在港股收市後再度入市，承接４０﹒８２億港元沽盤，向市場沽出美元。本港銀行

體系結餘將於下周一（１６日）減少至３３１９﹒２３億港元。

連同較早時在紐約時段承接的１５﹒８６億港元沽盤，累計涉及５６﹒６８億港元。

（ｂｎ）

