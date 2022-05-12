【騰訊預測】騰訊下周公布季績，表列各大行最新目標價及評級

《經濟通通訊社１２日專訊》表列各大行對騰訊（００７００）的最新目標價及評級



大行 評級 目標價（元）

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富瑞 買入 ５８４→５８０

大和 買入 ５８０→５２５

美銀 買入 ５３６→５２５

瑞信 優於大市 ５２４

摩根士丹利 增持 ４８０

中金 中性 ５１３→４５１

瑞銀 買入 ４６０→４５０

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