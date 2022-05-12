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即市新聞

12/05/2022 18:31

瑞聲科技：全年表現保持謹慎樂觀，料次季收入承壓

　　《經濟通通訊社１２日專訊》瑞聲科技（０２０１８）宣布第一季度淨利２﹒０５億元（人
民幣．下同），較去年同期下跌６１﹒４％。董事總經理莫祖權表示，對今年業績保持謹慎樂觀
，一方面旗下每個業務均有很多機會，但同時市場上的不確定性以及宏觀因素或會影響到其計劃
，預料今年將錄得比較正常的增長，但強調對此保持謹慎。
　　投資者關係總監黃美娟指出，受疫情、智能手機市場需求趨弱、全球貨幣政策變化以及地緣
政治等影響均反映在第一季業績上，預料第二季集團收入仍將受到一定壓力。但她強調，集團內
部已作調整以尋找業務多元化，並針對客戶需求靈活調整其產品結構，首季關鍵客戶的市場份額
也在逐漸增加，海外客戶份額持續保持穩定，預計今年全年來自相關客戶的收入和毛利率將相對
保持穩定。投資者關係高級經理趙輝補充指，第二季向來是手機行業的淡季，由於集團在全球市
場份額非常高，料次季收入將受到季節性影響。

＊今年光學模組出貨量料達１﹒２億，上海周邊廠房曾停關但現已恢復＊

　　瑞聲首季光學模組出貨量達到４２００萬，按季提升１２９﹒３％。趙輝認為，相關增長在
手機銷量下滑的情況下是非常不容易，顯現去年以來集團業務拓展的結果，有信心今年光學模組
出貨量將達到１﹒２億以上。他又指，客戶今年向集團逐漸開放一些中高端項目，光學模組的產
品結構和ＡＳＰ（平均銷售價格）將迎來全面優化。
　　趙輝又指，從中長期來看，當晶片供需逐漸回穩，手機市場對光學傳感器的要求將更高，相
信其ＶＣＭ產品將獲良好的市場空間，產品單價和毛利率將見回升。
　　被問到疫情的影響，首席財務官郭丹表示，上海周邊一些廠房在４月份因風控而關閉，但現
時已經恢復，強調集團期間與客戶溝通，並調整產業鏈中關鍵零件的安排，以保證交付不受影響
。（ａｃ）

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