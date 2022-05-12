【新冠肺炎】港大醫學院：堅尼地城或有大型感染，籲避免前往聚餐

《經濟通通訊社１２日專訊》本港新冠肺炎疫情維持每日確診個案３位數，港大醫學院今日

向教職員和學生發放訊息，指堅尼地城或鄰近地方有機會出現大型新冠病毒感染群組，強烈呼籲

他們本星期不要在當區食午飯，亦不要在當區進行要除低口罩的活動。

醫學院又提醒教職員和學生，每日進入校園前，要經系統上傳快速檢測結果。（ｈｙ）

