【國安立法】大律師公會強烈譴責美國會議員試圖干預本港司法獨立

《經濟通通訊社１２日專訊》香港大律師公會發表聲明，深切關注７名美國國會議員在本月

３日聯署致函美國總統，促請美國行政機關制裁《港區國安法》指定法官及檢控人員。公會對任

何地方的任何人士，嘗試干預香港司法機構的獨立運作及香港的司法予以最強烈的譴責及深表遺

憾。



＊司法人員獨立是香港法治社會重要基石＊



大律師公會指出，香港法官的獨立性及誠信毋庸置疑，他們的甄選、委任以至執行其憲制職

務及責任，都不涉及任何政治考慮或受到任何干預，公會又指出，司法機構、法官及司法人員獨

立及不受干預地行使其司法權力，是香港乃至全球法治社會至關重要的基石。

公會又指，社會大眾期望香港的檢控人員公平、合法地執行其憲制職能。不論作為檢控方或

辯護方的法律專業人員，都不應受到不當的施壓，否則會直接及不恰當地干預司法，並危害公眾

獲得法律代表的權利。



＊司法機構：絕不能接受向司法人員施壓＊



香港電台引述司法機構回覆查詢時指，任何向法官和司法人員施以不當壓力的建議，包括制

裁措施等，都是對香港的法治、獨立的司法制度、及法官和司法人員作公然和直接的侵犯，絕對

不能接受。香港的法官會繼續按司法誓言，堅定不移地履行職責，秉行公義。

司法機構重申，香港的法治和司法獨立受《基本法》保障。《基本法》第２條、第１９條及

第８５條明確規定，香港特別行政區享有獨立的司法權和終審權，法院獨立進行審判，不受任何

干涉。（ｈｙ）（ｚｚ）

