【新冠肺炎】１３間學校呈報１４宗陽性個案，一間學校錄３個案

《經濟通通訊社１２日專訊》衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今日錄１４宗

學校呈報陽性個案，涉及１３名學生及１名職員，包括１人來自幼稚園、８人來自小學，以及５

人來自中學，分別來自１３間學校，其中一間學校有３人確診，包括一名職員，和兩名學生，兩

位學生是兄弟姐妹來自同一家庭。（ｈｙ）

