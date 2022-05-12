【新冠肺炎】本港再增一患者離世，第五波累計９１４３宗死亡個案

《經濟通通訊社１２日專訊》衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，再錄多１宗新

冠肺炎死亡個案，第五波疫情累計９１４３名患者死亡。

醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞表示，現時仍有８２９名確診病人留

醫，再多１名病人危殆，１名病人情況嚴重，目前有２人在深切治療部留醫。當局再呈報１名染

疫者於過去２４小時離世，涉及１名９４歲女士，來自院舍，已打２針疫苗。（ｈｙ）

