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12/05/2022 16:48

【新冠肺炎】本港再增一患者離世，第五波累計９１４３宗死亡個案

　　《經濟通通訊社１２日專訊》衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，再錄多１宗新
冠肺炎死亡個案，第五波疫情累計９１４３名患者死亡。
　　醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞表示，現時仍有８２９名確診病人留
醫，再多１名病人危殆，１名病人情況嚴重，目前有２人在深切治療部留醫。當局再呈報１名染
疫者於過去２４小時離世，涉及１名９４歲女士，來自院舍，已打２針疫苗。（ｈｙ）

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