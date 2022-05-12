《小傳日記》京東子企ＩＰＯ未過阿爺關？唔怕等多一陣間！

《小傳日記》今日魚缸就好似出面天色一樣咁陰沉，自噚日神州ＣＰＩ撐一撐起魚缸，之後

就無以為繼，今日藍戰士大部分行業都不能倖免要跌，零售、汽車、科技、內房、銀行等等，全

部都損傷慘重，一來係各自都有利淡消息，二來反映港紙貶值的影響，可謂雪上加霜。

魚缸下晝越跌越深，其中一單消息就係京東（０９６１８）旗下京東科技推遲來港ＩＰＯ，

據講集資規模成２０億美金！《路透》報道就話，京東科技早喺１月尾已經申請來港上市，仲已

經做好萬全準備，向港交所申請咗，仲搵埋投行搞ＩＰＯ。

萬事俱備就只欠東風，不過呢一口東風等極都未有，等等吓仲好似轉吹「Ｄｏｎ＇ｔ」風，

講緊當然就係阿爺未肯ｕｐ頭，中證監一路都未批准京東科技來港上市嘅申請，所以京東就唯有

一等再等。

《路透》報道有講，京東科技其實都係Ｆｉｎｔｅｃｈ公司，而阿爺對於要點樣規管

Ｆｉｎｔｅｃｈ行業都仲未有定稿，見到對家巴巴（０９９８８）旗下螞蟻金服嘅境況就知阿爺

都仲對Ｆｉｎｔｅｃｈ有戒心，所以遲遲未批京東科技上市申請都不無道理。

不過無消息都總比壞消息好，遊戲版號都有重批嘅一日，一日無講明禁絕都一定有彎轉，畢

竟神州而家要振興經濟，對於各行各業寬鬆一啲都有好處，尤其京東一向都係乖寶寶，估計阿爺

都未至於咁絕，所以京東亦無需睇得太淡！

不過話說回來呢廿億美金ＩＰＯ窒住咗，對生發發（００３８８）嚟講就唔係咁好，因為今

年已經差唔多半年，不過都無乜觸目嘅ＩＰＯ，最多就只係急急腳回Ｈ嘅中概股，連之前有傳小

小超旗下ＦＷＤ上市到而家都無影，對生發發嚟講真係更為不妙，請請！



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