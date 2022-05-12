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即市新聞

12/05/2022 16:35

《小傳日記》京東子企ＩＰＯ未過阿爺關？唔怕等多一陣間！

　　《小傳日記》今日魚缸就好似出面天色一樣咁陰沉，自噚日神州ＣＰＩ撐一撐起魚缸，之後
就無以為繼，今日藍戰士大部分行業都不能倖免要跌，零售、汽車、科技、內房、銀行等等，全
部都損傷慘重，一來係各自都有利淡消息，二來反映港紙貶值的影響，可謂雪上加霜。
　　魚缸下晝越跌越深，其中一單消息就係京東（０９６１８）旗下京東科技推遲來港ＩＰＯ，
據講集資規模成２０億美金！《路透》報道就話，京東科技早喺１月尾已經申請來港上市，仲已
經做好萬全準備，向港交所申請咗，仲搵埋投行搞ＩＰＯ。
　　萬事俱備就只欠東風，不過呢一口東風等極都未有，等等吓仲好似轉吹「Ｄｏｎ＇ｔ」風，
講緊當然就係阿爺未肯ｕｐ頭，中證監一路都未批准京東科技來港上市嘅申請，所以京東就唯有
一等再等。
　　《路透》報道有講，京東科技其實都係Ｆｉｎｔｅｃｈ公司，而阿爺對於要點樣規管
Ｆｉｎｔｅｃｈ行業都仲未有定稿，見到對家巴巴（０９９８８）旗下螞蟻金服嘅境況就知阿爺
都仲對Ｆｉｎｔｅｃｈ有戒心，所以遲遲未批京東科技上市申請都不無道理。
　　不過無消息都總比壞消息好，遊戲版號都有重批嘅一日，一日無講明禁絕都一定有彎轉，畢
竟神州而家要振興經濟，對於各行各業寬鬆一啲都有好處，尤其京東一向都係乖寶寶，估計阿爺
都未至於咁絕，所以京東亦無需睇得太淡！
　　不過話說回來呢廿億美金ＩＰＯ窒住咗，對生發發（００３８８）嚟講就唔係咁好，因為今
年已經差唔多半年，不過都無乜觸目嘅ＩＰＯ，最多就只係急急腳回Ｈ嘅中概股，連之前有傳小
小超旗下ＦＷＤ上市到而家都無影，對生發發嚟講真係更為不妙，請請！

　　《編者按》本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何
建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與
《經濟通》、編者及作者無涉。

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