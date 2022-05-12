《真知灼見－溫灼培》擴大對華關稅豁免，或是美國壓通脹唯一方法

《真知灼見》美國４月份以消費物價指數衡量的年通脹率為８﹒３％。４月通脹數字較３月

的４０年高位８﹒５％有所回落是意料中事，因拜登政府於４月份豁免了３００多種來自中國內

地的進口商品關稅到今年底。但雖如此，美國４月通脹跌幅實在是微不足道。倘以按月比，美國

４月通脹率仍較３月上升０﹒３％。換言之，４月份的年通脹率回落更大原因是與去年較高數值

相比較才有所下跌。



另邊廂，美國政府雖已於５月１日每日在市場上釋放出１００萬桶石油儲備以壓抑油價，但

現在所見，紐約期油價格依然穩企於１００美元之上，今早（１２日）於亞洲市場報１０５美元

。如此情況下，可預見美國５月通脹率也難望有顯著回落。不要忘記，現距離拜登的１１月中期

國會選舉只有半年時間。如美國通脹不盡早回落，這會影響拜登所屬的民主黨選情。至於通脹問

題，也不能全靠聯儲局加息去壓止。因為如聯儲局加息太猛，這會損害經濟，倒頭來亦會不利於

選情。正為此因，解釋了為何近期有傳言指拜登政府正考慮擴大對中國進口貨品關稅豁免。似乎

，這是拜登政府現時唯一可做以壓抑通脹方法。《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）



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