【聚焦人幣】人幣中間價貶２點五連跌，報６﹒７２９２刷１９月低

《經濟通通訊社１２日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒７２９２，

較上個交易日跌２點子，錄五連貶，續創２０２０年１０月１６日以來１９個月新低，上個交易

日報６﹒７２９０。

美國最新通脹數據仍然高企，美匯指數周三（１１日）小幅上漲，紐約尾盤升０﹒０８％，

重上１０４。



貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）

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１美元╱人民幣 ６﹒７２９２ ＋２﹒００

１歐元╱人民幣 ７﹒０７８８ －９９﹒００

１００日圓╱人民幣 ５﹒１８７０ ＋２３６﹒００

１港元╱人民幣 ０﹒８５７２ ＋０﹒１０

１英鎊╱人民幣 ８﹒２３６４ －４９８﹒００

１澳元╱人民幣 ４﹒６６５９ －３１﹒００

１紐元╱人民幣 ４﹒２３１９ －２２﹒００

１新加坡╱人民幣 ４﹒８４１８ ＋３９﹒００

１瑞郎╱人民幣 ６﹒７７０４ ＋１１１﹒００

１加元╱人民幣 ５﹒１７９６ ＋１４７﹒００

１人民幣╱林吉特 ０﹒６５０７ －５﹒４０

１人民幣╱俄羅斯盧布 ９﹒８９５４ －４５９６﹒００

１人民幣╱南非蘭特 ２﹒３８９３ －７４﹒００

１人民幣╱韓元 １９０﹒１４００ ＋４８﹒００

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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。

人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一

美元中間價貶值１﹒９％。

