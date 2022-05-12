【聚焦人幣】人幣中間價貶２點五連跌，報６﹒７２９２刷１９月低

《經濟通通訊社１２日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒７２９２，
較上個交易日跌２點子，錄五連貶，續創２０２０年１０月１６日以來１９個月新低，上個交易
日報６﹒７２９０。
美國最新通脹數據仍然高企，美匯指數周三（１１日）小幅上漲，紐約尾盤升０﹒０８％，
重上１０４。
貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）
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１美元╱人民幣 ６﹒７２９２ ＋２﹒００
１歐元╱人民幣 ７﹒０７８８ －９９﹒００
１００日圓╱人民幣 ５﹒１８７０ ＋２３６﹒００
１港元╱人民幣 ０﹒８５７２ ＋０﹒１０
１英鎊╱人民幣 ８﹒２３６４ －４９８﹒００
１澳元╱人民幣 ４﹒６６５９ －３１﹒００
１紐元╱人民幣 ４﹒２３１９ －２２﹒００
１新加坡╱人民幣 ４﹒８４１８ ＋３９﹒００
１瑞郎╱人民幣 ６﹒７７０４ ＋１１１﹒００
１加元╱人民幣 ５﹒１７９６ ＋１４７﹒００
１人民幣╱林吉特 ０﹒６５０７ －５﹒４０
１人民幣╱俄羅斯盧布 ９﹒８９５４ －４５９６﹒００
１人民幣╱南非蘭特 ２﹒３８９３ －７４﹒００
１人民幣╱韓元 １９０﹒１４００ ＋４８﹒００
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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。
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