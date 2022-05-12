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12/05/2022 09:22

【聚焦人幣】人幣中間價貶２點五連跌，報６﹒７２９２刷１９月低

　　《經濟通通訊社１２日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒７２９２，
較上個交易日跌２點子，錄五連貶，續創２０２０年１０月１６日以來１９個月新低，上個交易
日報６﹒７２９０。
　　美國最新通脹數據仍然高企，美匯指數周三（１１日）小幅上漲，紐約尾盤升０﹒０８％，
重上１０４。
　
　　貨幣兌換　　　　　　　　　　中間價　　　　漲跌（ＢＰ）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　１美元╱人民幣　　　　　　６﹒７２９２　　　　＋２﹒００
　　１歐元╱人民幣　　　　　　７﹒０７８８　　　－９９﹒００
　　１００日圓╱人民幣　　　　５﹒１８７０　　＋２３６﹒００
　　１港元╱人民幣　　　　　　０﹒８５７２　　　　＋０﹒１０
　　１英鎊╱人民幣　　　　　　８﹒２３６４　　－４９８﹒００
　　１澳元╱人民幣　　　　　　４﹒６６５９　　　－３１﹒００
　　１紐元╱人民幣　　　　　　４﹒２３１９　　　－２２﹒００
　　１新加坡╱人民幣　　　　　４﹒８４１８　　　＋３９﹒００
　　１瑞郎╱人民幣　　　　　　６﹒７７０４　　＋１１１﹒００
　　１加元╱人民幣　　　　　　５﹒１７９６　　＋１４７﹒００
　　１人民幣╱林吉特　　　　　０﹒６５０７　　　　－５﹒４０
　　１人民幣╱俄羅斯盧布　　　９﹒８９５４　－４５９６﹒００
　　１人民幣╱南非蘭特　　　　２﹒３８９３　　　－７４﹒００
　　１人民幣╱韓元　　　　１９０﹒１４００　　　＋４８﹒００
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
　　人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。

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