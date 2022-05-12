《鍾之日記》港匯弱勢累股市，融創違約內房挫

《鍾之日記》５月１２日，香港天氣：雨。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



美國４月通脹降溫速度不及預期，刺激美國債息從低位抽升，１０年期債息一度重上３厘，

惟市場憧憬物價已見頂，美股周三表現反覆。美元持續強勢，港元匯價於周四（１２日）觸及

７﹒８５的弱方兌換保證水平，金管局終於在清晨時段「出手」，向銀行買入１５﹒８６億港元

，以捍衞聯匯，為自２０１９年５月以來首次。人民幣亦進一步走弱，中間價今報６﹒７２９２

，錄五連貶，續創２０２０年１０月１６日以來１９個月新低，即期匯率（ＣＮＹ）日內連穿

６﹒７３－６﹒７９七個關口，最低見６﹒７９１９，收報６﹒７９００，較上個交易日４時

３０分收盤價大跌６２６點子，六連挫，續創逾１９個月新低。離岸人民亦幣進一步跌穿

６﹒８２關。

香江魚缸上日彈１９０點後，今日再挫逾４００點。恒指低開２６７點，報１９５５６，半

日跌２０８點。午後比特幣接連跌穿２﹒７萬及２﹒６萬美元，恒指曾插４８１點，見

１９３４２點全日低，收市跌４４４點或２﹒２％，報１９３８０。大市全日成交

１１５６﹒２５億元。

６６隻藍籌有５９隻下跌，以下周一公布季績的京東（０９６１８）插７﹒８％表現最差。

美團（０３６９０）跌２﹒７％報１５７元，成交居首有７５﹒８９億元。但九置

（０１９９７）逆市反彈０﹒９５％，成為表現最好藍籌股。

匯控（００００５）跌３﹒４１％。



＊滬指止三連升，微跌３點＊



國務院總理李克強主持召開國務院常務會議，罕有作出「財政、貨幣政策要以就業優先為導

向」的論述，會議指，受新一輪疫情、國際局勢變化的超預期影響，４月份經濟新的下行壓力進

一步加大。滬綜指三連升後今早低開，之後在半導體、醫藥板塊穩市下轉升，不過在岸離岸人民

幣快速走弱，Ａ場午後由升轉跌，滬綜指快速轉燈，收市跌０﹒１２％止步三連升，報

３０５４﹒９９點。深成指全日軟０﹒１３％，創業板指升０﹒２２％。

人民幣弱勢，外資繼續出走，通過滬股通、深股通淨流出２７﹒０３億元人民幣。兩市成交

明顯縮量至８２１３億元人民幣，按日大減２３﹒８％。

人行副行長陳雨露在「中國這十年」系列主題新聞發布會上表示，中國的金融體系始終保持

著總體穩健。中國的Ａ股市場經受住了多輪次、多因素外部衝擊的考驗，債券市場有序打破了剛

性兌付，總體平穩運行。他稱，下階段加強跨周期政策調節，積極主動謀劃增量政策工具，繼續

穩定信貸總量並降低融資成本。

融智投資基金經理夏風光認為，當前市場所擔憂的疫情等幾大因素不同程度已有所緩解，但

由於這一次Ａ股下跌的時間和空間幅度都比較大，目前仍然處在築底的初期。後市仍偏樂觀，仍

然有相當的上漲空間。



＊中央向電企撥付５００億補貼，龍源電力逆市揚＊



國務院常務會議提到，將再向中央發電企業撥付５００億元人民幣可再生能源補貼，通過國

有資本經營預算注資１００億元人民幣，支持煤電企業紓困和多發電，會議明確表示，要優化政

策，安全有序釋放先進煤炭產能，決不允許出現拉閘限電。

電力股今早逆市上揚，惟大多股份午後隨市轉跌，其中，龍源電力（００９１６）仍升

１﹒２％，中國電力（０２３８０）升０﹒３％，惟華能國電（００９０２）倒跌３﹒２％，信

義能源（０３８６８）挫２﹒９％，中廣核能（０１８１１）跌２﹒１％，大唐新能源

（０１７９８）跌０﹒４％。

申萬宏源指出，中國電力今年首季度新能源發電量增速位列一綫龍頭首位，並在行業增速分

化中脫穎而出，並對三峽能源（滬：６００９０５）、華能國際、華潤電力（００８３６）、龍

源電力維持「買入」評級，合理估值應為７２０至８４０億港幣，較目前市值擁有約翻倍空間。



＊融創中國首次違約，內房齊插水＊



人民幣疲弱，加上房企龍頭融創中國（０１９０８）承認，未在寬限期內支付２０２３年

１０月票據到期應付利息，可能將導致票據持有人要求融創立即支付本金及應計利息，為融創在

此輪房企債務風波中首次違約。內房股跟物管股沽壓沉重，雅居樂（０３３８３）挫７﹒６％；

合景（０１８１３）插１２﹒２％；寶龍地產（０１２３８）瀉１０﹒９％；合生創展

（００７５４）挫５﹒９％；旭輝（００８８４）挫７﹒９％；新城發展（０１０３０）跌

６﹒９％；中海外（００６８８）挫４﹒８％；華潤置地（０１１０９）跌２﹒６％；萬科

（０２２０２）降１﹒２％；龍湖（００９６０）下滑３﹒５％；碧桂園（０２００７）插

６﹒９％，表現為最差藍籌。

寶龍商業（０９９０９）向控股股東買入上海辦公大樓，大跌２４﹒３％；融創中國同系融

創服務（０１５１６）的插１１﹒６％；旭輝永升（０１９９５）大跌１０﹒６％；合景悠活

（０３９１３）大跌８％；碧桂園服務（０６０９８）跌４﹒５％。



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