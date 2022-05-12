《投資心得－潘鐵珊》匯控分拆助聚焦亞洲發展機遇，推動估值修復

《投資心得》美聯儲局上周四（５日）凌晨公布議息結果，加息５０個基點，推動市場看好

銀行股淨息差收益，當中匯控（００００５）股價上周更創下１０日新高，但筆者認為，加息對

匯控股價刺激作用有限，投資者更應聚焦其業務發展，推動長期估值修復。



＊首季亞洲業務佔除稅前利潤６７％，分拆助擺脫其他地區負擔＊



匯控自２０２０年２月１８日宣布戰略升級，訂下相關目標，當中亞洲業務是匯豐的業務重

心。根據２０２２年首季業績，亞洲業務佔經調整收入５１﹒５％，貢獻集團列帳基準除稅前利

潤６７﹒３％。參考近年有形股本回報率（ＲｏＴＥ）的財務目標，匯控從２０２２財年

ＲｏＴＥ實現１０至１２％的目標調整為到２０２３年ＲｏＴＥ才實現至少１０％，而２０２２

年首季業績的年化ＲｏＴＥ僅錄得６﹒８％，成績令市場失望。

從以上業績顯示，匯控現時的業務策略明顯有調整及改進的空間，如何更有效地重組資源也

是值得考慮，而近期市場討論匯控是否分拆亞洲業務，相信一個更聚焦亞洲的銀行將受益於專業

化管理和資源，使戰略變得更為明晰，從而在市場取得良好的發展成效，擴大市場覆蓋率和佔有

率，並有望創造更豐厚收益。

從地域及市場擴展空間上，亞洲一些新興市場的經濟增長速度遠高於發達國家。國際貨幣基

金組織的資料顯示，以國內生產總值增長率來說，美國和英國於２０１０年至２０２０年間的

１０年複合年增長率分別只有３﹒３％和０﹒６％，而亞洲新興市場的複合年增長率則達到

７﹒５％。

可以預見，隨著新興市場人民財富的累積，他們對理財意識也將上升，而亞洲等多人口地區

將成為未來金融服務發展最迅猛的地區。這對於在歐美等國家已建立優秀品牌的跨國金融企業來

說，在亞洲地區設立獨立營運甚至新的集資平台無疑是一大發展契機。

同時，在損益表及資產負債結構上，分拆將幫助匯豐亞洲擺脫非亞洲業務帶來的負擔，以降

低融資成本和提升財務靈活性，員工的股票和期權估值會得到提升，這也有助於吸引和留任人才

。員工激勵與經營表現將獲得更緊密的關聯，有助於吸引和留存優質管理層。



＊保誠成功案例可供借鑑，匯控股價吸引可逐步吸納＊



從過往保誠分拆案例，保誠於１８４８年在倫敦成立總部，於５８年前立足香港，多年來不

斷在香港增加投入和部署，並於２０１０年在香港上市，獲雙重主要上市地位。

數年前，歐美經濟受英國脫歐所帶來的重大不確定性所影響，讓許多金融機構重新思考定位

。保誠的決策十分及時，於２０１９年完成分拆英國業務Ｍ＆Ｇ，其監管機構由英國金融審慎監

管局變為香港保監局，這更利於其把握粵港澳大灣區的發展機遇，在高速增長的亞洲地區進行擴

張。迄今，對比２０１９年１０月１２日英國保誠市值與分拆後（Ｊａｃｋｓｏｎ及保誠及Ｍ＆

Ｇ）的總市值，市值增加了超過５０億美元。事實勝於雄辯，保誠分拆案例對匯豐投資者提供思

考及借鑑作用。

而匯豐銀行股價亦具中線吸引力，可考慮逐步吸納作中線部署，目標６０元，跌破４２止蝕

。

《香港股票分析師協會副主席 潘鐵珊》（筆者沒有持有相關股份，客戶持有相關股份）（本欄

逢周四刊出）



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