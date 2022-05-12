《財金樂道－陳樂怡》恒指宜守１９２００點，偏好銀行基建板塊

《財金樂道》市場認為美國聯儲局將採取較急進的步伐緊縮，以控制通脹，憂慮政策失誤導

致經濟陷入衰退，避險情緒升溫。美國十年期債息抽高，美股急劇下挫，納指失守１２０００點

重要支持。

風險因素繼續牽制後市，包括美國收緊貨幣政策、地緣政治局勢緊張及內地疫情持續。預計

恒指跟隨外圍波動，宜守１９２００點，相當於９倍預測市盈率水平。若然未能守穩１９２００

點支持，有機會進而回試３月低位１８２３５點。策略上偏好銀行及基建相關板塊。



＊美國經濟軟著陸難度高＊



美國聯儲局一如預期５月加息０﹒５厘，並將於６月啟動縮表。主席鮑威爾表示，未來兩次

議息會議都有可能各加息０﹒５厘，但指目前沒有積極地考慮單次加息０﹒７５厘的可能性，並

指現時有條件令經濟軟著陸。不過，６月加息０﹒７５厘的可能性消除，市場一度表現亢奮。然

而，後來市場冷靜下來，逐步消化６、７月仍會分別加息半厘，緊縮節奏仍然相對較快。而高通

脤核心項目如工資、油價，均面臨供應缺口，短期仍難以壓制下來。目前貨幣政策調整似乎未能

解決高通脹困局，經濟軟著陸的難度甚高。

油價方面，據報美國將會重新補回戰略原油儲備，歐盟加入禁運俄羅斯石油，以及ＯＰＥＣ

＋６月維持溫和增產，多項因素導致油價再度衝高至１１０美元之上。我們認為上游投資不足，

新增產能有限，美國夏季用油高峰將至，連帶地緣政治因素，將會支持油價於高位波動，布油主

要支持８５美元。



＊匯率掣肘貨幣政策空間＊



中國央行首季度貨幣政策會議，延續政治局會議對經濟的定調，指出兩大風險因素來自新冠

肺炎疫情以及烏克蘭戰事。整體政策基調為穩企業、保就業。不過，是次會議新增對匯率及物價

關注。我們認為中國貨幣政策仍然會「以我為主」，但實際上中美貨幣政策背馳，中美利差倒掛

，或會觸發資本外流，加劇人民幣貶值壓力。因此，為了保持人民幣匯率基本穩定，貨幣政策操

作空間或會受限。雖然未能排除降準降息的可能性，但預計有關當局傾向使用結構性工具，加對

針對小微企業及受疫情打擊行業的再貸款。

內地重申動態清零路線亳不動搖，消除市埸對於內地微調防疫政策的猜測。儘管上海正在推

動復工復產，但鑑於多個大城市出現疫情，相信短期內控制疫情的難度甚高，供應鏈需時恢復。

中國４月出口按年增長放緩至３﹒９％，較３月大幅回調１０﹒８個百分點，主要由於外需放緩

、內地疫情爆發影響承接訂單能力，以及東南亞生產活動恢復。由於內地供應鏈恢復的能見度較

低，部份企業將訂單轉移至其餘東南亞生產基地，在紡織類別可見以上趨勢。內地出口放緩，短

期對人民幣支持減弱。另外，日本央行維持超寬鬆貨幣政策，日圓急劇貶值，亦拖累到其他亞洲

貨幣表現。



＊薦中鐵、中建、比亞迪＊



板塊方面，中國國家金融與發展實驗室發布報告稱，今年首季中國宏觀槓桿率上升４﹒４個

百分點，從去年底的２６３﹒８％上升至２６８﹒２％，其中非金融企業部門升幅最為明顯，從

１５４﹒８％上升至１５８﹒９％；政府部門槓桿率小幅上升，從４６﹒８％增至４７﹒２％。

非金融企業及政府部門槓桿率提升，分別反映信貸約束放寬，以及地方專項債發力，基建投資錄

得較大的增長。我們預期內地後續將會加大基建投資，以求盡快穩定經濟，個股方面建議關注中

國中鐵（００３９０）、中國建築國際（０３３１１）。

另外，上海疫情回落，首批復工復產白名單，企業復工率達到八成，並已下發第二批白名單

。中國工信部副部長辛國斌表示，４月中旬以來，工業經濟逐步顯現出企穩向好的跡象，第二周

起工業用電量連續兩星期降幅收窄，手機信令監測的工業集聚區用工指數也出現趨穩回升的勢頭

。參考４月上市車企銷量數據，造車新勢力銷量普遍按月大幅減少。不過，政治局會議指出，要

堅持全國一盤棋，確保交通物流暢通，確保重點產業鏈供應鏈。假設疫情沒有進一步大規模爆發

，在閉環式管理下，預計汽車產能使用率將會逐步提升，建議關注經營模式垂直一體化的比亞迪

（０１２１１）。（信達國際研究部助理經理陳樂怡）





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