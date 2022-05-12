《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１２日上海專電》上海市衛健委通報，１１日新增本土新冠
肺炎確診病例１４４例和無症狀感染者１３０５例，其中１０６例確診病例為既往無症狀感染者
轉歸，３８例確診病例和１３０３例無症狀感染者在隔離管控中發現。新增境外輸入新冠肺炎無
症狀感染者１例，在閉環管控中發現。昨日上海新增本土死亡病例５例。
截止目前，上海本輪疫情累計報告陽性感染者約６１萬例，死亡共計５６０例。
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12/05/2022 08:29
【新冠肺炎】上海昨增１４４９本土病例，本輪疫情累計６１萬陽性
《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１２日上海專電》上海市衛健委通報，１１日新增本土新冠
肺炎確診病例１４４例和無症狀感染者１３０５例，其中１０６例確診病例為既往無症狀感染者
轉歸，３８例確診病例和１３０３例無症狀感染者在隔離管控中發現。新增境外輸入新冠肺炎無
症狀感染者１例，在閉環管控中發現。昨日上海新增本土死亡病例５例。
截止目前，上海本輪疫情累計報告陽性感染者約６１萬例，死亡共計５６０例。
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