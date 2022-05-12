  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

12/05/2022 09:07

【國務會議】李克強：穩住經濟大盤，再向發電央企撥５００億補貼

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１２日北京專電》國務院總理李克強１１日主持召開國務院
常務會議，要求確保能源供應，在前期支持基礎上，再向中央發電企業撥付５００億元（人民幣
．下同）可再生能源補貼，通過國有資本經營預算注資１００億元，支持煤電企業紓困和多發電
。決不允許出現拉閘限電。會議要求財政貨幣政策以就業優先為導向，穩住經濟大盤。進一步盤
活存量資產，拓寬社會投資渠道擴大有效投資。

＊經濟新的下行壓力進一步加大＊

　　會議指出，受新一輪疫情、國際局勢變化的超預期影響，４月份經濟新的下行壓力進一步加
大。要著力穩住經濟大盤，為統籌做好各項工作提供基礎。
　　一是財政、貨幣政策要以就業優先為導向，退減稅、緩繳社保費、降低融資成本等措施，都
著力指向穩市場主體穩崗位穩就業，以保基本民生、穩增長、促消費。要進一步研究運用多種政
策工具，調動地方積極性並壓實責任，切實穩崗位穩就業。
　　二是確保物價穩定。中國基本民生需求品供應是充裕的，但不可掉以輕心。要抓實糧食生產
，確保糧食產量和供應穩定，夯實穩物價基礎。在做好疫情防控同時進一步暢通物流特別是重點
地區物流，維護產業鏈供應鏈穩定。
　　三是確保能源正常供應。在前期向中央發電企業撥付可再生能源補貼５００億元、通過國有
資本經營預算注資２００億元基礎上，再撥付５００億元補貼資金、注資１００億元，支持煤電
企業紓困和多發電。要優化政策、強化協調，安全有序釋放先進煤炭產能。

＊給予住房公積金政策支持＊

　　四是對當前有困難的企業和職工，給予住房公積金政策支持。今年底前企業申請即可緩繳，
職工正常提取公積金和申請公積金貸款不受影響，預計減緩企業負擔９００多億元。職工未正常
償還公積金貸款，不作逾期處理。各地可合理提高公積金租房提取額度。
　　五是抓緊研究養老保險費緩繳政策擴圍、延長實施期限的措施，指導地方對中小微企業、個
體工商戶水電氣等費用予以補貼。

【隨時緊貼最新消息】全方位投資、理財及生活資訊，盡在etnet財經．生活App！ ► 立即下載

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話12/05/2022
【虛幣世界】UST崩盤影響市場信心，比特幣持續捱沽失三萬關
中國故事11/05/2022
《神州經脈》CPI五月高PPI一年低　滬指連漲三日成交返萬億
財經熱話11/05/2022
內地新增新冠個案回落航空股造好　惟恐續受困人幣走弱
大行報告11/05/2022
理想汽車績後大行點評價?　click入嚟睇下
專訪11/05/2022
【陶冬專訪】美國「大辭職潮」前所未見（有片）
財經熱話11/05/2022
摩通「報告出錯」轉軚力撐　科技股齊反彈美團表現佳後市值博嗎?
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【洞悉投資先機】etnet App精明外匯買賣四招

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

【立即報名】2022香港資訊及通訊科技獎：智慧生活獎

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金