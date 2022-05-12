【國務會議】李克強：穩住經濟大盤，再向發電央企撥５００億補貼

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１２日北京專電》國務院總理李克強１１日主持召開國務院

常務會議，要求確保能源供應，在前期支持基礎上，再向中央發電企業撥付５００億元（人民幣

．下同）可再生能源補貼，通過國有資本經營預算注資１００億元，支持煤電企業紓困和多發電

。決不允許出現拉閘限電。會議要求財政貨幣政策以就業優先為導向，穩住經濟大盤。進一步盤

活存量資產，拓寬社會投資渠道擴大有效投資。



＊經濟新的下行壓力進一步加大＊



會議指出，受新一輪疫情、國際局勢變化的超預期影響，４月份經濟新的下行壓力進一步加

大。要著力穩住經濟大盤，為統籌做好各項工作提供基礎。

一是財政、貨幣政策要以就業優先為導向，退減稅、緩繳社保費、降低融資成本等措施，都

著力指向穩市場主體穩崗位穩就業，以保基本民生、穩增長、促消費。要進一步研究運用多種政

策工具，調動地方積極性並壓實責任，切實穩崗位穩就業。

二是確保物價穩定。中國基本民生需求品供應是充裕的，但不可掉以輕心。要抓實糧食生產

，確保糧食產量和供應穩定，夯實穩物價基礎。在做好疫情防控同時進一步暢通物流特別是重點

地區物流，維護產業鏈供應鏈穩定。

三是確保能源正常供應。在前期向中央發電企業撥付可再生能源補貼５００億元、通過國有

資本經營預算注資２００億元基礎上，再撥付５００億元補貼資金、注資１００億元，支持煤電

企業紓困和多發電。要優化政策、強化協調，安全有序釋放先進煤炭產能。



＊給予住房公積金政策支持＊



四是對當前有困難的企業和職工，給予住房公積金政策支持。今年底前企業申請即可緩繳，

職工正常提取公積金和申請公積金貸款不受影響，預計減緩企業負擔９００多億元。職工未正常

償還公積金貸款，不作逾期處理。各地可合理提高公積金租房提取額度。

五是抓緊研究養老保險費緩繳政策擴圍、延長實施期限的措施，指導地方對中小微企業、個

體工商戶水電氣等費用予以補貼。

