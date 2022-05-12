【國務會議】國務院支持盤活存量資產，免除今年國家助學貸款利息

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１２日北京專電》國務院總理李克強１１日主持召開國務院

常務會議，部署進一步盤活存量資產，拓寬社會投資渠道、擴大有效投資。

會議指出，盤活基礎設施等存量資產，有利於拓寬社會投資渠道和擴大有效投資、降低政府

債務風險。一要鼓勵通過發行不動產投資信託基金等實施盤活。指導地方拿出有吸引力的項目示

範，對參與投資的各類市場主體一視同仁。

二要完善市場化運營機制，提高項目收益水平。對回收資金投入新項目，專項債可予以支持

。

三要堅持市場化法治化原則，公開透明確定交易價格。確保基礎設施穩健運營，保障公共利

益。



＊免除２０多億人幣今年應償還的國家助學貸款利息＊



會議指出，國家助學貸款是保障經濟困難家庭學生公平接受高等教育的一項重要制度。今年

高校畢業生人數創歷史新高，為幫扶他們減負和就業，會議決定，免除今年及以前年度畢業生今

年應償還的國家助學貸款利息，免息資金由國家財政承擔；本金可申請延期１年償還，不計復利

。畢業生因疫情影響今年未及時還款的，不影響徵信。預計免息２０多億元人民幣、延期還本

５０多億元人民幣，惠及４００多萬畢業生。各高校和相關金融機構等要加強工作銜接，特事特

辦盡快讓政策應享盡享。

