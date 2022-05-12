【新冠肺炎】北京昨新增本土３５確診出租車暫停部分區域派單

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１２日北京專電》北京新增３５例本土確診病例和１１例無

症狀感染者，無新增疑似病例；無新增境外輸入確診病例、疑似病例和無症狀感染者。治癒出院

４５例。

北京市疾控中心副主任龐星火介紹，自５月８日中鐵十一局三公司報告首例感染者以來，累

計報告感染者１５例，涉及２個區，其中房山區８例、海淀區７例。該公司建設項目駐地位於房

山區閻村鎮大紫草塢村，部分員工住宿在海淀區相關酒店。預計未來有出現續發病例的可能。目

前已落位管控相關風險人員及點位，並繼續排查相關外溢風險。



＊海淀區、房山區、順義區過百條公交線停駛，房山區地鐵暫停＊



北京交通公告，自１２日首車起，途經海淀區清河街道及周邊划定重點區域的５２條公交線

路，採取甩站、區域外區間、停駛等措施，其中：區域外區間措施１６條，甩站３３條，停駛措

施３條。途經房山區的全部１０８條公交線路，採取區域外區間、停運等措施，其中：停駛措施

１０３條，區域外區間措施５條。公交集團途經順義區的全部２８條公交線路，順義區９７條區

域公交，採取區域外區間、甩站、停運等措施，其中：區域外區間措施３條，甩站７條，停駛措

施１１５條。

今日起房山區暫停地鐵運營，地鐵８號線、１３號線、昌平線調整運營，自１２日首班車起

，房山線稻田站、長陽站、籬笆房站、廣陽城站、良鄉大學城北站、良鄉大學城站、良鄉大學城

西站、良鄉南關站８座車站採取封站措施。燕房線馬各莊站、饒樂府站、房山城關站、燕山站採

取封站措施。至此，燕房線全線停運。

地鐵８號線永泰莊站、１３號線上地站、１３號線及昌平線清河站採取封站措施，乘客可在

清河站實現站內換乘。



＊出租車暫停向朝陽南部、房山、順義區域派單，海淀區部分地區實行居家辦公＊



今日起，北京市暫停出租汽車跨朝陽南部地區（朝陽路以南不含朝陽路）、房山區、順義區

（除首都機場外）等區域運營，各網約車平台對朝陽南部地區（朝陽路以南不含朝陽路）、房山

區、順義區（除首都機場外）划定電子圍欄，不得向上述區域及跨上述區域派單。各巡遊出租汽

車不得進入上述區域運營。市民就醫保障應急車隊加大對朝陽南部地區、房山區、順義區市民就

醫出行保障服務，滿足市民特殊出行需要。

自１２日首班車起，市郊鐵路城市副中心線良鄉站、北京東站，通密線順義站、牛欄山站暫

停辦理市郊鐵路客運業務。

按照「非必要不流動」的要求，海淀區社自１２日零時起，在清河街道及周邊划定重點區域

，實行居家辦公措施。海淀北太平莊街道部分區域實行臨時管控措施。海淀今日起連續三日開展

區域核酸檢測。

