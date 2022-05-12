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即市新聞

12/05/2022 09:05

《思前想後－郭思治》納指陷技術性熊市，港股受累呈先高後低弱態

　　《思前想後》美股周來跌勢頗明顯，以道指於９日一度低見３２１２１點計，即技術上已跌
穿２月１４日之低位３２２７２點，單從走勢上看，道指自今年１月５日歷史高位３６９５２點
開始之回落，技術上已初呈浪低於浪之形態（１月５日高位３６９５２點跌至２月１４日之低位
３２２７２點，其後反彈至３月２９日之高位３５３７２點，而由此刻開始，道指反覆跌至５月
９日之低位３２１２１點）。至於納指，技術上早已呈浪低於浪之弱態（去年１１月２２日之歷
史高位１６２１２點，跌至今年３月１４日之低位１２５５５點，其後反彈至３月２９日之高位
１４６４６點，而由此刻開始之回落，納指持續反覆跌至５月９日之低位１１５７４點），從技
術上看，納指自１６２１２點開始之回落，至１１５７４點止計，累積之跌幅共達４６３８點或
２８﹒６％，用傳統智慧看，納指早已進入技術性之熊市。

＊跌穿各組平均線呈倒序，續試底機會大＊
　
　　受美股近期急跌所累，港股亦再呈先高後低之弱態，直到執筆一刻止計，本月恒指暫是由３
日之高位２１２９１點跌至１０日之低位１９１７８點，即月內之跌幅已達２１１３點，首先，
以２１１３點之波幅計實已不算小，或已可滿足月內之所需，但由於一個月之高低位是不該同時
出現於５個交易日之內，故在本月餘下之交易日，理論上該有更大之波幅點出現，而以目前之形
勢看，只要先高後低之格局不變，技術上續試底之機會似較大。　
　　至於移動線方面之表現，經過近日之一輪急跌後，恒指已再度跌穿各組常用的平均移動線，
論形態當屬反覆欲試底的弱態，而所指的底，暫該為１９０００點大關，惟一旦此關有失，則另
一個技術防線將退守至３月１５日之低位１８２３５點，值得指出的是，目前各組常用的平均移
動線之排列仍屬倒序模式，由上而下為２５０天線（２４９１３點），１００天線（２２６１４
點），５０天線（２１３０７點），２０天線（２０７９６點）及１０天線（２０３５２點），
而恒指則反覆於上述５組平均移動線之下，論形態，此乃標準的跌浪模式，大市如欲打破此弱態
，恒指必須先成功重越１０天線（２０３５２點）並穩守其上。

＊下降裂口縮小，或預示跌勢略見喘定＊
　
　　上周五（６日）之急跌，大市遺留下一中型下降裂口（介乎２０７７６點至２０３２０點，
闊４５６點），而前天（１０日）之急跌，又再出現另一個下降裂口（介乎１９７７３點至
１９７５８點，闊１５點），由於第二個下降裂口相對較細，可能預示著大市之跌勢或會略見喘
定。《香港股票分析師協會副主席　郭思治》（本欄逢周四刊出）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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