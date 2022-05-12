【數字人幣】海南三亞落地首單數字人幣新能源車輛補貼業務

《經濟通通訊社１２日專訊》海南省三亞市科工信局１０日經交通銀行三亞分行，向海南三
亞部分新能源汽車個人及企業車主發放新能源車輛補貼款。這是自海南繼率先完成全國首單數字
人民幣財政實撥資金業務後的再次數字人幣應用嘗試。（ｄｗ）
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