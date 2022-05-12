《輪證高清－孫明哲》美股跌至１年低位，持認沽證可換馬鎖定利潤

《輪證高清》美股近日走勢疲弱，三大指數道指、納指、標普５００指數均已連跌６周，並

於昨日（１１日）再度跌至近１年的低位。指數下挫，原本流入納指認沽證的資金亦漸漸改變部

署策略，近日見資金從認沽證流出止賺，由於指數處於１年低位，相信這批投資者都能獲得利潤

。現時仍然持有相關產品或計劃部署美股指數產品的投資者又應該如何部署呢？

數周前資金積極流入納指認沽證，當時資金都以輕微價外即行使價約１２５００點的產品作

部署，現時這批產品都開始變得貼價甚至價內，輪價面值較高，所以投資者選擇獲利離場是合理

的策略，那下一步呢？如現時繼續看淡納指，可轉移留意９月份到期稍微價外的選擇，以提高產

品槓桿以及面值較低，以較少的資金保持淡倉的部署。

例如早前熱門的產品，行使價１３０００點或１２０００點的納指沽，這類產品目前面值都

高於０﹒２５元，槓桿都約５倍，以納指沽１０３９４為例，行使價１２９４８點，昨日收報

０﹒２７元，投資者可考慮沽出這產品，轉而買入價外納指沽１０３８６，昨日收報０﹒１８４

元，槓桿逾６倍。若持有１０萬股並以相同股數換馬至納指沽１０３８６，就可以套現

（０﹒２７ ０﹒１８４）ｘ１００，０００＝８６００元（未計交易費用），而且用更高槓桿

繼續參與納指變動。這個換馬策略既可以套出部分現金、鎖定部份利潤，亦可以保持槓桿參與市

場，是一舉兩得的做法。

相反，投資者如看好美股走勢，現時宜留意較貼價產品，指數回落令早前活躍產品變得價外

，部分亦累積一定街貨，風險較高，可轉移留意貼價證。除了納指之外，投資者如計劃部署道指

或標普５００指數，亦可參與上述看好或看淡的策略，以下是適合現時市況的產品選擇。



＊美股指數相關產品條款＊



好倉

＊納指購１０３７４，行使價１４５５０點，２０２２年９月１６日到期，實際槓桿１０﹒４倍

＊道指購１０３７２，行使價３６０５０點，２０２２年９月１６日到期，實際槓桿１４﹒５倍

＊標指購１０３４１，行使價４８００點，２０２２年９月１６日到期，實際槓桿１６﹒４倍

淡倉

＊納指沽１０３８６，行使價１０４５０點，２０２２年９月１６日到期，實際槓桿６﹒２倍

＊道指沽１０４０１，行使價２７３８０點，２０２２年９月１６日到期，實際槓桿７﹒３倍

＊標指沽１０３９５，行使價３７８８點，２０２２年９月１６日到期，實際槓桿６﹒６倍



《高盛董事總經理 孫明哲》《ｗｗｗ﹒ｇｓｗａｒｒａｎｔｓ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ》



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。



＊版權所有２０２０年，高盛（亞洲）有限責任公司。本文不構成邀約、游說或建議出售或購買

結構性產品。產品無抵押，如發行人無力償債或違約，投資者或無法收回全部應收款項。產品乃

非保本投資，價格可升可跌，投資者或損失所有投資。莊家可能是唯一報價者。投資前應細閱上

市文件，獨立評估風險及諮詢專業建議。

