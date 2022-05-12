【中概焦點】滴滴：不從紐交所退市就無法完成網絡安全審查和整改

《經濟通通訊社１２日專訊》滴滴周三（１１日）在提交的監管文件中表示，需要完成網絡

安全審查和整改才能恢復正常運營，但如果不從紐交所退市，就無法完成網絡安全審查和整改。

滴滴又稱，公司的整改措施是否能滿足相關部門的要求，何時能夠恢復正常運營，包括申請

將２６個應用程序重新可在應用程序商店下載以及重新開放中國新用戶註冊，這些都仍存在不確

定性。

另外，據英國《衛報》報道，滴滴正叫停其國際擴張計劃，並將擴張計劃擱置到至少

２０２５年。而且滴滴還將在英國裁員一半人手。



＊滴滴等１１隻中概股早前被美列入退市風險名單＊



美國證監會周二（１０日）再將第七批共１１家在美國上市的中國公司，列入「預定除牌名

單」，當中包括滴滴、陸金所、金山雲及趣頭條等。到目前為止，已經有１３９隻在美國上市的

中概股被美國證監會根據外國公司問責法列入退市風險名單。其餘被列入名單的中概股包括：庫

客音樂、５１Ｔａｌｋ、新氧、Ａｎｔｅｌｏｐｅ Ｅｎｔｅｒｐｒｉｓｅｓ、愛點擊、蘭亭集

勢及叮咚買菜等。

今年３月上旬以來，ＳＥＣ陸續披露根據《外國公司問責法》（ＨＦＣＡＡ）識別的公司名

單，這些公司若連續三年無法根據要求完成披露，將被強制退市。（ｊｔ）

