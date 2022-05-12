  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

12/05/2022 08:37

【中概焦點】滴滴：不從紐交所退市就無法完成網絡安全審查和整改

　　《經濟通通訊社１２日專訊》滴滴周三（１１日）在提交的監管文件中表示，需要完成網絡
安全審查和整改才能恢復正常運營，但如果不從紐交所退市，就無法完成網絡安全審查和整改。
　　滴滴又稱，公司的整改措施是否能滿足相關部門的要求，何時能夠恢復正常運營，包括申請
將２６個應用程序重新可在應用程序商店下載以及重新開放中國新用戶註冊，這些都仍存在不確
定性。
　　另外，據英國《衛報》報道，滴滴正叫停其國際擴張計劃，並將擴張計劃擱置到至少
２０２５年。而且滴滴還將在英國裁員一半人手。

＊滴滴等１１隻中概股早前被美列入退市風險名單＊

　　美國證監會周二（１０日）再將第七批共１１家在美國上市的中國公司，列入「預定除牌名
單」，當中包括滴滴、陸金所、金山雲及趣頭條等。到目前為止，已經有１３９隻在美國上市的
中概股被美國證監會根據外國公司問責法列入退市風險名單。其餘被列入名單的中概股包括：庫
客音樂、５１Ｔａｌｋ、新氧、Ａｎｔｅｌｏｐｅ　Ｅｎｔｅｒｐｒｉｓｅｓ、愛點擊、蘭亭集
勢及叮咚買菜等。
　　今年３月上旬以來，ＳＥＣ陸續披露根據《外國公司問責法》（ＨＦＣＡＡ）識別的公司名
單，這些公司若連續三年無法根據要求完成披露，將被強制退市。（ｊｔ）

【隨時緊貼最新消息】全方位投資、理財及生活資訊，盡在etnet財經．生活App！ ► 立即下載

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話12/05/2022
【虛幣世界】UST崩盤影響市場信心，比特幣持續捱沽失三萬關
中國故事11/05/2022
《神州經脈》CPI五月高PPI一年低　滬指連漲三日成交返萬億
財經熱話11/05/2022
內地新增新冠個案回落航空股造好　惟恐續受困人幣走弱
大行報告11/05/2022
理想汽車績後大行點評價?　click入嚟睇下
專訪11/05/2022
【陶冬專訪】美國「大辭職潮」前所未見（有片）
財經熱話11/05/2022
摩通「報告出錯」轉軚力撐　科技股齊反彈美團表現佳後市值博嗎?
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【洞悉投資先機】etnet App精明外匯買賣四招

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

【立即報名】2022香港資訊及通訊科技獎：智慧生活獎

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金