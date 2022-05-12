【人行操作】人行連續２１日百億逆回購利率持平，零投放零回籠

《經濟通通訊社１２日專訊》人民銀行公布，為維護銀行體系流動性合理充裕，今日在公開

市場開展１００億元（人民幣．下同）７天期逆回購操作，中標利率持平２﹒１％。

這是逆回購規模連續第２１日鎖定百億元，今日有１００億元逆回購到期，即零投放零回籠

。（ｃａ）

