【ＦＯＣＵＳ】美通脹壓力廣度未改，加密貨幣大潰敗

【ＦＯＣＵＳ】高於預期的通脹讀數、停不下來的加息快車，掀起的血雨腥風正從股債匯
市蔓延至加密貨幣。不單納指深陷熊市區間、蘋果失落「最有價值公司」光環、香港金管局３年
來首次入市捍衛港幣，最新吸睛的是媲美９７東南亞國家貨幣史詩級崩盤的「穩定幣」死亡螺旋
。
＊能源價格似復熾，租金升幅加速＊
全球市場屏息以待的花旗國４月ＣＰＩ，於周四（１２日）美股開市前揭盅－－按年升
８﹒３％，為自
去年夏天節節走高以來首次回落，惟高於預期的８﹒１％，且仍接近１９８２年以來最高水平。
去除高
波動的食品和能源價格，核心ＣＰＩ按年、按月分別漲６﹒２％、０﹒６％，同高於預期。
通脹讀數略顯放緩的主因，是能源價格錄逾一年來首次按月下跌，但進入５月的情況並不樂
觀，就在周三（１１日），全美汽油平均價格剛剛攀上創紀錄的４﹒４美元。讓人頭痛的還有史
上最高漲幅的機票價格，按年升１８﹒６％；自１９９１年以來最大漲幅的租金，按年升
４﹒８％；連升１７個月的食品價格，按年升９﹒４％。
此外，儘管數據顯示二手車價格續按月微跌（－０﹒３８％），但在線汽車交易平台
Ｃａｒｇｕｒｕ價格指數已止跌轉升，而Ｍａｎｈｅｉｍ二手車價格指數的跌勢亦放緩。
＊股債匯續遭擠壓，Ｌｕｎａ爆瀉９９％＊
美國通脹是否已經見頂？看看佔ＣＰＩ逾三成比重的住房，３月房價剛創下逾３７﹒５萬美
元新高
；以及構成ＣＰＩ的９５個分類商品，其中６３％的按年漲幅逾６％，佔比刷新新高，通脹壓力
既深且廣
，答案或是「未必」。
股債匯市續遭擠壓，道指抹去逾４００點升幅倒跌１％，納指瀉逾３％，王者如蘋果的股價
亦挫５％失落全球市值第一寶座；十年期美債收益率大幅波動高達１７基點；港元匯率自
２０１９年以來首次觸及弱方兌換保證，離岸人幣一度失守６﹒８……
最新吸睛的則是加密貨幣大潰敗引發「穩定幣」死亡螺旋。上月市值剛突破４００億美元的
加密貨幣Ｌｕｎａ，價格由上周的８６美元直插至最新的０﹒３５美元。由於Ｌｕｎａ與基於演
算法的穩定幣ＵＳＴ掛鈎，隨即引爆擠兌潮，令標榜與１美元維持等價兌換的ＵＳＴ低見
０﹒２９９８。而為了支持ＵＳＴ，其創始人Ｄｏ Ｋｗｏｎ據報拋售了數十億美元的比特幣以
籌集資金，此又打擊了比特幣，今午失守２８０００美元。
市場連環拋售令金融狀況指數收縮至２０１８年１２月時聯儲加息至２﹒５％後的水平，但
坐在加息
快車上的鮑威爾，這一次勢難如上次一樣及時收手（２０１９年７月起減息）。Ｓｏ，為更多的
損失做好準備？
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