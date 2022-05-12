【人行操作】分析料存款利率下降疊加降準推動本月ＬＰＲ降５基點

《經濟通通訊社１２日專訊》今年以來，中國人民銀行持續釋放貸款市場報價利率

（ＬＰＲ）改革紅利，優化存款利率監管，推動實際貸款利率進一步降低。據內媒《證券日報》

引述中信證券首席經濟學家明明表示，人行繼續強調推動降低企業綜合融資成本目標，表明穩增

長和寬信用的訴求有所強化。但是，不同於去年第四季度中國貨幣政策執行報告中降成本的方式

側重於「發揮貸款市場報價利率改革效能」，今年第一季度中國貨幣政策執行報告中則側重於「

發揮存款利率市場化調整機制重要作用」。

建立存款利率市場化調整機制後，引導銀行負債成本下行，預計將帶動ＬＰＲ下行。４月份

降準並沒有帶動ＬＰＲ報價下行，疊加存款利率市場化改革成效，預計５月份ＬＰＲ可能下行５

個基點。

興業證券固收團隊認為，從ＬＰＲ的定價機制來看，ＬＰＲ在ＭＬＦ操作利率基礎上加點形

成，加點幅度則主要取決於各報價行自身資金成本、市場供求、風險溢價等因素。存款利率影響

著銀行的資金成本，進而影響加點幅度。建立存款利率市場化調整機制後，可能出現ＬＰＲ與

ＭＬＦ下調不對稱，同時銀行下調存款利率的情況。（ｃａ）

