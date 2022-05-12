《法證攻防－林恩》比亞迪受污染調查，理想績前資金異動

《法證攻防》長沙成立調查組，調查比亞迪雨花區工廠氣體排放問題。周二（１０日）股價

低開９﹒１％，最低跌近２００元水平。周三（１１日）新能源車板塊普遍造好，比亞迪

（０１２１１）周三升８﹒４７％，收報２３３﹒２元，為全日升幅最大藍籌股。周三大陽燭回

補周二下跌裂口。新能源車板塊中，理想汽車（０２０１５）周二公布２０２２年第一季度業績

，股價周三高開１﹒３２％，後市一度飆升１６﹒４３％突破９０元關口。全日升９﹒７５％，

收報８７﹒２元。理想過去三周每日認購證資金淨流入或淨流出金額都少於３０萬元。業績在周

二收市後公布，數據顯示，理想周二單日便錄得３２１萬元資金淨流入認購證部署。

騰訊（００７００）將於５月１８日公布第一季度業績。內地自２０２１年８月暫停國產網

絡遊戲審批信息發布，直至上月１１日公布２０２２年４月份審批結果。市場憧憬內地會否每月

穩定發布遊戲審批結果，截至５月１１日港股收市，國家新聞出版署網頁仍未更新５月名單。騰

訊周三升２﹒７％，收報３５０﹒４元。《法國巴黎銀行上市衍生產品部 林恩》



註：本結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回應收款

項。結構性產品價格可升可跌，投資者或會損失全部投資，投資前應了解產品風險並諮詢專業意

見，及細閱上市文件內全部詳情。



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