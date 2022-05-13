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即市新聞

13/05/2022 16:59

《陸言堂－陳永陸》Ａ股帶動，港股終現顯著反彈

　　《陸言堂》港股終於出現顯著的反彈，似乎Ａ股是主要帶動的因素。
　
　　不過，要留意的是美股雖然對港股的影響，不及Ａ股，可是近日美股下跌，其實是來自中國
的因素，多於加息的憂慮，因為中國的疫情雖然緩和，可是中國不少城市未全面復工復市，這令
不少供應去美國的貨物出現滯留的情況，這其實令美國的通脹短期內會維持在高水平，無法回落
，就算聯儲局深明此因素並非長期性，不會大刀闊斧單次會議加息四分三厘，可是物價持續高企
，都會影響經濟情況。
　
　　加上中美之間的關係，好像有緩和的跡象，不過不少傳聞已久的協議，至今都無法落實，如
中概股在美掛牌的審計問題何時解決，以避免中概股大規模在美國除牌，又或者美國是否會因應
通脹問題，而取消部分中國貨品的進口關稅，這些因素都仍然存在變數，因此亦令投資者對中美
的關係會否好轉抱觀望態度，反而憂慮如果全球兩大主要經濟體系無法「破冰」，全球經濟將會
持續放緩甚至出現衰退的情況，同時由於物流會受到極大影響，生產及供應鏈亦會出現問題，通
脹亦會因而持續高企，亦即是全球會出現滯脹的危機，這正是現時投資者如同驚弓之鳥的原因。
　
　　當然，中美兩大國家都意識到問題的嚴重性，所以相信兩國破冰的機會仍大，同時亦是市場
仍然願意憧憬的原因，這亦解釋了為何恒指跌穿２００００點總有支持，上證指數跌穿３０００
點總會出現反彈的原因，不過由於投資者等待中央推出大規模刺激政策已等了很久，同時期待中
美關係明確破冰亦期待多時，故此如果沒有一些實質措施推出，又或者沒有明顯的成果給投資者
看到，相信Ａ股及港股亦只會在低位徘徊，即恒指在１９０００點會有不錯的支持，但突破
２１０００點會十分困難，同樣地上證指數暫時難以重上３２００點的關口，不過長期失守
３０００點的機會又不大。
《獨立股評人　陳永陸》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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