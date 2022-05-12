【新冠疫苗】聶德權：院舍第一針接種率增至８４％，基本全覆蓋

《經濟通通訊社１２日專訊》負責統籌新冠疫苗接種計劃的公務員事務局長聶德權昨晚

（１１日）在社交平台專頁表示，當局今年３月起至昨日，分３個階段派外展隊到訪全港院舍超

過４３００次，在多方努力下，已大致做到「疫苗全覆蓋」的第三階段目標，院友首針接種率到

昨日提升到８４％，第二針接種率是５６％，第三針有１４％；政府會繼續建設保護屏障，在之

後推動院友接種第四針。（ｃｌ）

