【新冠疫苗】聶德權：院舍第一針接種率增至８４％，基本全覆蓋

《經濟通通訊社１２日專訊》負責統籌新冠疫苗接種計劃的公務員事務局長聶德權昨晚
（１１日）在社交平台專頁表示，當局今年３月起至昨日，分３個階段派外展隊到訪全港院舍超
過４３００次，在多方努力下，已大致做到「疫苗全覆蓋」的第三階段目標，院友首針接種率到
昨日提升到８４％，第二針接種率是５６％，第三針有１４％；政府會繼續建設保護屏障，在之
後推動院友接種第四針。（ｃｌ）
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