【國安立法】港府回應６１２基金事件：依證據執法，無關宗教背景

《經濟通通訊社１２日專訊》就傳媒查詢有關５名「６１２人道支援基金」的信託人被警務

處國家安全處拘捕，香港政府發言人表示，執法部門是根據證據、嚴格依照法律，以及按有關人

士的違法行為而採取執法行動，完全與被捕人士的職業或宗教背景無關。

發言人說，無人可以凌駕法律或犯了法而不需承擔責任。如果有證據顯示任何人犯法，無論

他╱她是甚麼身分或背景，都要面對法律制裁，無人可享有特權。



＊被捕人士涉違反《香港國安法》第２９條＊



警方調查顯示，有關人士涉嫌請求外國或境外機構對香港特區實施制裁，涉嫌干犯「串謀勾

結外國勢力或者境外勢力危害國家安全」罪，違反《香港國安法》第２９條。

發言人指出，危害國家安全的行為和活動可造成非常嚴重的後果，必須採取措施防範和制止

，確保危害國家安全的人士須面對法律後果，特區政府會繼續防範任何危害國家安全的行為和活

動。任何人不論背景，執法部門均會一視同仁依法秉公處理。

警方國安處一連兩天拘捕已停運「６１２人道支援基金」４名信託人，包括天主教香港教區

榮休主教陳日君樞機、大律師吳靄儀、歌手何韻詩及學者許寶強，４人涉違《香港國安法》「串

謀勾結外國勢力或者境外勢力危害國家安全」罪。被捕４人昨晚已獲准保釋，但要交出旅行證件

。消息指，「６１２人道支援基金」信託人、現正服刑的前立法會議員何秀蘭亦被捕。（ｃｌ）

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