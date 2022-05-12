【國安立法】國安處就６１２基金案拘５人，８月上旬須向警方報到

《經濟通通訊社１２日專訊》警方公布，警務處國家安全處５月１０日至今日（１２日）在

全港多區採取執法行動，拘捕２男３女，年齡介乎４５－９０歲，涉嫌干犯《香港國安法》第

２９條「串謀勾結外國勢力或者境外勢力危害國家安全」罪。警方調查顯示上述人士均為「

６１２人道支援基金」信託人。裁判官應國安處的申請向被捕人發出通知書，要求他們向警方交

出所有旅行證件。

被捕的兩男兩女已獲准保釋候查，須於８月上旬向警方報到。其餘一名正在服刑的６７歲被

捕女子將繼續還柙。



＊發現律師疑專業失當，向公會投訴＊



警方亦向法庭申請傳票控告被捕人及一名３７歲男子沒有遵循《社團條例》要求，向社團事

務主任申請註冊「６１２人道支援基金」或豁免其註冊。

警方在刑事調查過程中，同時發現一些律師和大律師在提供法律服務時，涉嫌作出專業失當

行為，已經就有關情況向律師會和大律師公會作出投訴。

另外，警方留意到有媒體抹黑國安處的執法行動。警方強調，任何人如有違法行為，不論其

身分、背景、職業或宗教，警方都會一視同仁執法，不偏不倚地按法律及既定程序秉公辦理。

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