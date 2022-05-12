《經濟通通訊社１２日專訊》蘋果公司股價周三（１１日）盤中大跌超過５％，觸及去年
１０月底以來新低；全球市值最高公司寶座讓給了石油巨頭沙特阿美（Ｓａｕｄｉ
Ａｒａｍｃｏ）。
截至發稿，蘋果股價周三（１１日）盤中最低至１４６﹒１８美元，是該公司股價自
２０２１年１０月２９日每股１４６﹒４１美元以來的最低點。美國經濟前景具不確定性，通脹
又飆升，令市場承壓。蘋果亦因此遭遇了華爾街科技股拋售潮。（ａｌ）
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12/05/2022 10:04
【外圍經濟】蘋果股價創去年１０月以來新低，市值被沙特阿美超越
《經濟通通訊社１２日專訊》蘋果公司股價周三（１１日）盤中大跌超過５％，觸及去年
１０月底以來新低；全球市值最高公司寶座讓給了石油巨頭沙特阿美（Ｓａｕｄｉ
Ａｒａｍｃｏ）。
截至發稿，蘋果股價周三（１１日）盤中最低至１４６﹒１８美元，是該公司股價自
２０２１年１０月２９日每股１４６﹒４１美元以來的最低點。美國經濟前景具不確定性，通脹
又飆升，令市場承壓。蘋果亦因此遭遇了華爾街科技股拋售潮。（ａｌ）
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