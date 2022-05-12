【外圍經濟】蘋果股價創去年１０月以來新低，市值被沙特阿美超越

《經濟通通訊社１２日專訊》蘋果公司股價周三（１１日）盤中大跌超過５％，觸及去年

１０月底以來新低；全球市值最高公司寶座讓給了石油巨頭沙特阿美（Ｓａｕｄｉ

Ａｒａｍｃｏ）。

截至發稿，蘋果股價周三（１１日）盤中最低至１４６﹒１８美元，是該公司股價自

２０２１年１０月２９日每股１４６﹒４１美元以來的最低點。美國經濟前景具不確定性，通脹

又飆升，令市場承壓。蘋果亦因此遭遇了華爾街科技股拋售潮。（ａｌ）

