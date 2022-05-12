【外圍經濟】美國參議院確認傑佛遜出任聯儲局理事的提名

《經濟通通訊社１２日專訊》美國參議院周三晚上以９１票對７票，確認經濟學家傑佛遜

（Ｐｈｉｌｉｐ Ｊｅｆｆｅｒｓｏｎ）出任聯儲局理事的提名。他不但是第三位由總統拜登提

名而進入該理事會的人，也是在拜登提名擔任聯儲局職務的人中，唯一獲得銀行委員會一致支持

的人。（ａｌ）

