【外圍經濟】美國參議院確認傑佛遜出任聯儲局理事的提名

《經濟通通訊社１２日專訊》美國參議院周三晚上以９１票對７票，確認經濟學家傑佛遜
（Ｐｈｉｌｉｐ Ｊｅｆｆｅｒｓｏｎ）出任聯儲局理事的提名。他不但是第三位由總統拜登提
名而進入該理事會的人，也是在拜登提名擔任聯儲局職務的人中，唯一獲得銀行委員會一致支持
的人。（ａｌ）
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