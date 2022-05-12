【外圍經濟】日本２０２１財年貿易收支出現逆差，為七年來首次

《經濟通通訊社１２日專訊》日本財務省周四（１２日）發布，截至３月底的２０２１財年國際
收支統計，原油等能源價格高漲，導致貿易收支出現了１﹒６５０７萬億日圓的逆差，是
２０１４財年以後七年來首次出現貿易收支逆差。而顯示日本與海外商品及服務等交易情況的經
常項目，收支為順差１２﹒６４４２萬億日圓，比２０２０財年減少２２﹒３％，順差幅度連續
４年縮小，並創下２０１４財年以來新低。（ａｌ）
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