【俄烏開戰】西門子退出俄羅斯業務，第二季損失６億歐元

《經濟通通訊社１２日專訊》德國工程巨頭西門子周四（１２日）表示，將退出俄羅斯業務，而
俄烏戰爭令其截至３月底的第二財政季度損失６億歐元。主要是因為火車製造和維修業務錄得虧
損。
該公司當季淨收入由上年同期的２３﹒９億歐元減少近半，至１２﹒１億歐元，上年同期業
績還包括出售變速箱製造商Ｆｌｅｎｄｅｒ所帶來的９億歐元收益。但公司需求仍強勁，訂單增
加了２２％。（ａｌ）
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