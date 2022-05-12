【俄烏開戰】西門子退出俄羅斯業務，第二季損失６億歐元

《經濟通通訊社１２日專訊》德國工程巨頭西門子周四（１２日）表示，將退出俄羅斯業務，而

俄烏戰爭令其截至３月底的第二財政季度損失６億歐元。主要是因為火車製造和維修業務錄得虧

損。

該公司當季淨收入由上年同期的２３﹒９億歐元減少近半，至１２﹒１億歐元，上年同期業

績還包括出售變速箱製造商Ｆｌｅｎｄｅｒ所帶來的９億歐元收益。但公司需求仍強勁，訂單增

加了２２％。（ａｌ）

