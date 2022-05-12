  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

12/05/2022 15:49

【俄烏開戰】西門子退出俄羅斯業務，第二季損失６億歐元

《經濟通通訊社１２日專訊》德國工程巨頭西門子周四（１２日）表示，將退出俄羅斯業務，而
俄烏戰爭令其截至３月底的第二財政季度損失６億歐元。主要是因為火車製造和維修業務錄得虧
損。
　　該公司當季淨收入由上年同期的２３﹒９億歐元減少近半，至１２﹒１億歐元，上年同期業
績還包括出售變速箱製造商Ｆｌｅｎｄｅｒ所帶來的９億歐元收益。但公司需求仍強勁，訂單增
加了２２％。（ａｌ）

【隨時緊貼最新消息】全方位投資、理財及生活資訊，盡在etnet財經．生活App！ ► 立即下載

返回新聞主頁

最新專題
More
FOCUS12/05/2022
【FOCUS】美通脹壓力廣度未改　加密貨幣大潰敗
財經熱話12/05/2022
【跌市買D乜】受惠補貼加碼及穩定煤價國策　中資電力股成避險佳選
財經熱話12/05/2022
【馬雲現身】買入阿里巴巴值博率勝美團？林家亨：一定會買貨！
大行報告12/05/2022
【大行炒D乜】六行降小米目標價　大和最淡睇$12
開市Good Morning12/05/2022
林家亨料美國6、7月各加息半厘　港股下試19400後再探底機會微
財經熱話12/05/2022
【虛幣世界】UST崩盤影響市場信心，比特幣持續捱沽失三萬關
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【洞悉投資先機】etnet App精明外匯買賣四招

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

【立即報名】2022香港資訊及通訊科技獎：智慧生活獎

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金