《國企紅籌》中交建（０１８００）建議分拆，資產置換控股祁連山

《經濟通通訊社１２日專訊》中交建（０１８００）（滬：６０１８００）公布，與控股股

東中交集團全資附屬中國城鄉及祁連山（滬：６００７２０）就建議資產重組簽署資產置換及發

行股份購買資產協議。該集團將成為祁連山的控股股東，建議資產重組將構成建議分拆，但不會

對損益產生任何重大影響。



＊祁連山每股１０﹒６２人幣發新股收購＊



該集團指，以所持公規院、一公院及二公院的１００％股權，中國城鄉以所持西南院、東北

院及能源院１００％股權與祁連山全部資產及負債進行置換，差額部分由祁連山以每股

１０﹒６２元人民幣發行股份向其及中國城鄉購買，新股設３６個月禁售期。每股發行價的定價

根據不得低於市場參考價９０％，而市場參考價為定價基準日前２０個、６０個或１２０個交易

日股票交易均價，且不低於去年１２月３１日每股淨資產值即１０﹒６２元（人民幣．下同）。

至於建議資產重組對價及其他核心交易條款尚須待訂約方進一步磋商。

該集團指，預期於建議資產重組完成後所持公規院、一公院及二公院的股權有所降低，但中

國城鄉所持西南院、東北院及能源院的財務狀況和盈利能力均將反映在其綜合財務報表。至於該

６院於去年度純利介乎８０１萬至５﹒２５億元，於去年底資產淨值介乎１﹒４３億至３５億元

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