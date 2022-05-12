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12/05/2022 07:52

【北水炒Ｄ乜】淨流入７０﹒１億人幣，買美團沽舜宇

　　《經濟通通訊社１２日專訊》昨日（１１日）恒指低開１２１點，報１９５１１點。最高升
４４９點報２００８３點，最低跌１５９點報１９４７４點。恒指收報１９８２４點，升１９０
點或０﹒９７％。
　　按額度計算，北水全日淨流入７０﹒１億元人民幣，減少６﹒４％。北水淨買入最多的個股
依次是美團（０３６９０）、騰訊控股（００７００）、比亞迪股份（０１２１１）；淨賣出最
多的依次是舜宇光學科技（０２３８２）、中國移動（００９４１）、小米集團（０１８１０）

　　主板成交１２６１﹒５２億元減少１２﹒２％。其中港股通成交３０７﹒１億元，佔總成交
２４﹒３％。
　
＊北水繼續流入美團推升股價＊
　
　　近日科技股受中美中概股審計談判未有進展、美股跌跌不休及內地監管未放鬆等多項因素夾
擊，連日下挫，昨日（１１日）隨大市回升普遍反彈，摩通承認３月時指科技股不可投資屬編輯
失誤，料至少１０隻年底會上漲，或利好投資氣氛，其中於昨日北水淨流入達１４﹒６６億元的
美團（０３６９０）半日升逾８％，表現尤其突出。
　　美團升６﹒３２％報１６１﹒４元，北水淨買入１８﹒５億元；騰訊控股升２﹒７％報
３５０﹒４元，北水淨買入１１﹒７億元；比亞迪股份升８﹒４７％報２３３﹒２元，北水淨買
入４﹒６億元。
　　舜宇光學科技升４﹒６１％報１０２﹒２元，北水淨賣出８７００萬元；中國移動升
０﹒１％報５１﹒０５元，北水淨賣出１８００萬元；小米集團升１﹒６６％報１１元，北水淨
賣出１４００萬元。

　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美團　　　　（０３６９０）　　　　　１８﹒４６
　　騰訊控股　　（００７００）　　　　　１１﹒６５
　　比亞迪股份　（０１２１１）　　　　　　４﹒６１
　　理想汽車　　（０２０１５）　　　　　　３﹒６３
　　李寧　　　　（０２３３１）　　　　　　３﹒５２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　舜宇光學科技　（０２３８２）　　　　　－０﹒８７
　　中國移動　　　（００９４１）　　　　　－０﹒１８
　　小米集團　　　（０１８１０）　　　　　－０﹒１４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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