【北水炒Ｄ乜】淨流入７０﹒１億人幣，買美團沽舜宇

《經濟通通訊社１２日專訊》昨日（１１日）恒指低開１２１點，報１９５１１點。最高升

４４９點報２００８３點，最低跌１５９點報１９４７４點。恒指收報１９８２４點，升１９０

點或０﹒９７％。

按額度計算，北水全日淨流入７０﹒１億元人民幣，減少６﹒４％。北水淨買入最多的個股

依次是美團（０３６９０）、騰訊控股（００７００）、比亞迪股份（０１２１１）；淨賣出最

多的依次是舜宇光學科技（０２３８２）、中國移動（００９４１）、小米集團（０１８１０）

。

主板成交１２６１﹒５２億元減少１２﹒２％。其中港股通成交３０７﹒１億元，佔總成交

２４﹒３％。



＊北水繼續流入美團推升股價＊



近日科技股受中美中概股審計談判未有進展、美股跌跌不休及內地監管未放鬆等多項因素夾

擊，連日下挫，昨日（１１日）隨大市回升普遍反彈，摩通承認３月時指科技股不可投資屬編輯

失誤，料至少１０隻年底會上漲，或利好投資氣氛，其中於昨日北水淨流入達１４﹒６６億元的

美團（０３６９０）半日升逾８％，表現尤其突出。

美團升６﹒３２％報１６１﹒４元，北水淨買入１８﹒５億元；騰訊控股升２﹒７％報

３５０﹒４元，北水淨買入１１﹒７億元；比亞迪股份升８﹒４７％報２３３﹒２元，北水淨買

入４﹒６億元。

舜宇光學科技升４﹒６１％報１０２﹒２元，北水淨賣出８７００萬元；中國移動升

０﹒１％報５１﹒０５元，北水淨賣出１８００萬元；小米集團升１﹒６６％報１１元，北水淨

賣出１４００萬元。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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美團 （０３６９０） １８﹒４６

騰訊控股 （００７００） １１﹒６５

比亞迪股份 （０１２１１） ４﹒６１

理想汽車 （０２０１５） ３﹒６３

李寧 （０２３３１） ３﹒５２

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淨賣出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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舜宇光學科技 （０２３８２） －０﹒８７

中國移動 （００９４１） －０﹒１８

小米集團 （０１８１０） －０﹒１４

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