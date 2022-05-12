【新冠肺炎】全球疫情簡訊：北韓全面封城，日本放鬆室外口罩令

《經濟通通訊社１２日專訊》新冠肺炎疫情繼續擴散，截至今天１７：００，全球確診人數

５１９，２３４，７８８人，每日新增確診人數６５７，１１４人，北韓首都平壤首次發現了新

冠病毒感染病例，屬於Ｏｍｉｃｒｏｎ ＢＡ﹒２變種病毒，當局要求全國城市進入封鎖狀態；

日本首相岸田文雄表示，民眾在戶外若能保持足夠社交距離可脫掉口罩。

治癒人數４７４，０７４，２０１人，死亡６，２８２，４０３人。



國家 確診 新增 治癒 死亡

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亞洲

印度 ４３１１３４１３ ２８２７ ４２５７０１６５ ５２４１８１

土耳其 １５０４８４４９ １６７０ １４９４６１０４ ９８８７０

日本 ８２１８６９０ ４５７４０ ７８６５４５８ ２９９４８

伊朗 ７２２６６７２ ４５３ ７０１２７７０ １４１１９８

印尼 ６０４９５４１ ４００ ５８８７７８６ １５６４２４

馬來西亞 ４４６７０６１ ３３２１ ４４０６６１３ ３５５９８

泰國 ４３５３２３７ ８０１９ ４２４６４９９ ２９３１４

菲律賓 ３６８７４２８ １０８ ３６２３６６１ ６０４３９

伊拉克 ２３２６０３３ １６２ ２２９９５７２ ２５２１５

孟加拉國 １９５２８８８ ３３ １８９８３１２ ２９１２７

巴基斯坦 １５２８９８７ ９０ １４９４１４１ ３０３７６

新加坡 １２２８９１４ ３８９０ １１５５９７０ １３５８

沙特阿拉伯 ７５７１９１ ６４２ ７４２９２７ ９１０８

中國台灣 ５７０８７０ ６５４１５ ４６１４３ ９６８

中國內地 ２２０９５８ ２３７ ２０８５２６ ５２０３

歐洲

法國 ２９０６１５２３ ４０２９９ ２７９２８９４２ １４７０７５

德國 ２５５８３２５８ ９３１０２ ２３８０４６００ １３７４４９

英國 ２２１４５１５７ ５２９ ２１６１６５７５ １７６４２４

俄羅斯 １８２４１３２９ － １７６１９４１４ ３７７２４８

意大利 １６９１５３０１ ４２６８３ １５７０９２５９ １６４８４６

西班牙 １２０５８８８８ － １１５２２３６４ １０５１２３

美洲

美國 ８３９５３３７１ ８７４８７ ８１１０７２９６ １０２５７６４

巴西 ３０６１７７８６ ２３３９８ ２９６９７９３１ ６６４５６４

阿根廷 ９１０１３１９ － ８８９５９９９ １２８７２９

墨西哥 ５７４５６５２ － ５０４４８９３ ３２４４６５

加拿大 ３８０２４５６ ３０９６ ３４９２６０７ ３９９０６

智利 ３５８６５２２ ３２９５ ３４５６６２４ ５７６６７

非洲

南非 ３８６２１６５ １００１７ ３６９１６８４ １００６０９

埃及 ５１５６４５ － ４４２１８２ ２４６１３

其他

各國 １５３２９４０８４ １３３０７７ １２１６３９１８４ １６３０５９４

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