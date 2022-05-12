《日入而息》金管局兩度入市承接近５７億，四環醫藥否認私有化

《今天重點》

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金管局表示港元市場繼續運作有序，將密切監察市場情況；金管局承接１５﹒８６億港元沽盤，

３年來首次接錢；金管局再入市承接４０﹒８２億港元沽盤，兩度共接５６﹒６８億元

傳華潤集團商議將四環醫藥（４６０）私有化，估值近３０億美元；四環醫藥否認私有化消息

長實（０１１１３）斥資３２６１萬元回購６１﹒５萬股

瑞聲科技（０２０１８）第一季淨利２﹒０５億元人民幣，跌６１％；瑞聲指全年表現保持謹慎

樂觀，料次季收入承壓

６１２基金陳日君等４信託人被捕，美國梵蒂岡表關注；港府回應６１２基金事件表示依證據執

法，無關宗教背景

本港３月整體出口貨量跌１７％，進口貨量跌１５﹒２％

本港新增２９４宗確診，核酸檢測陽性１１５宗

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《即日市況》

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恒指全日低收４４４點報１９３８０，科指低收１５４點報３８６４

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《深滬股市》

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滬綜指收跌０﹒１２％，離岸人幣觸及６﹒８

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《美元匯價》

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英鎊走勢料續疲軟，或下試１﹒２０

歐元最新報１﹒０４２７╱３１，日圓最新報１２８﹒６５╱６８

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《公司業績》

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津上機床（０１６５１）母企年內中國分部溢利增八成至１５９億日圓

銀娛（０００２７）第一季度淨收益４１億元，按年跌２０％

華虹半導體（０１３４７）首季純利１﹒０３億美元，升逾２倍

基礎能源（０８１１７）首季虧損收窄至２５１萬元不派息

瑞聲科技（０２０１８）第一季淨利２﹒０５億元人民幣，跌６１％

寶勝（０３８１３）首季純利跌７１﹒４％至１﹒０２億人幣

檳傑科達（０１６６５）首季純利升２５％至３３１７萬令吉

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《公司資訊》

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比亞迪（０１２１１）參展北美最大清潔運輸博覽會

科軒動力（００４７６）獲選政府可持續公共交通先導試驗計劃電動公共小巴供應商

理文化工（００７４６）未來五年將投放１０億元人民幣發展鋰電池產品

恒指公司授權廣發基金以恒生科技指數作為買賣基金參考基準

印度要求法院重新凍結小米（０１８１０）當地銀行帳戶中資金

攜程集團（０９９６１）與阿布扎比文化與旅遊部達成戰略合作

大和削小米（０１８１０）目標價至１２元，料首季或面臨挑戰

越南製造加工出口（００４２２）首季虧轉盈賺５３﹒３萬美元

維他奶（００３４５）料全年盈轉虧蝕最多１﹒７２億元

赤子城（０９９１１）再獲主席劉春河旗下公司增持１０萬股

九倉（００００４）公布周安橋退任公司董事會

新城悅服務（０１７５５）執董戚小明今購３萬股公司股份，總代價約２１﹒８萬

億達中國（０３６３９）４月合約銷售金額按年跌６０﹒５％

華潤置地（０１１０９）４月總合同銷售按年跌５４﹒６％

港龍中國地產（０６９６８）４月合同銷售金額跌７８％至６億人幣

長實（０１１１３）斥資３２６１萬元回購６１﹒５萬股

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《國企紅籌》

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首都機場（００６９４）４月旅客吞吐量按年跌８９％

吉利（００１７５）發布可持續金融框架，有助可持續發展項目獲得融資

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《神州民企》

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國美集團（００４９３）與華為就新型智慧門店等達成戰略合作

四環醫藥（００４６０）否認私有化消息

好孩子國際（０１０８６）首季收益按年升７％至２２﹒３４億元

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《中國要聞》

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人行陳雨露稱引導貸款市場利率在較低水平進一步下降

六部門表示打擊騙取留抵退稅為當前常態化工作重中之重

滬社科院專家表示穩外貿穩外資須同步協調

分析料存款利率下降疊加降準推動本月ＬＰＲ降５基點

上海將發６５５億元政府債，用於償還存量債務

稱ＥＳＧ不過關，荷蘭資管公司拒投資部分中國資產

官媒料ＣＰＩ溫和漲ＰＰＩ漲幅趨緩，豬價入上行通道

王毅稱恐擊破壞中巴傳統友好，支持巴方提升反恐能力

人行連續２１日百億逆回購利率持平，零投放零回籠

長三角兩大港口首４月集裝箱吞吐量同比增長

國務院支持盤活存量資產，免除今年國家助學貸款利息

李克強稱穩住經濟大盤，再向發電央企撥５００億補貼

海南三亞落地首單數字人幣新能源車輛補貼業務

中財辦表示疫情成發展攔路虎，財政貨幣政策有足夠空間

田惠宇不再擔任招聯消費金融董事、副董事長

財新表示監管擬推養老儲蓄試點，向資本市場輸長期資金

工信部公布１４間工業互聯網平台，百度智能雲開物居首位

搜狗地圖周日正式關閉所有服務，官方建議用戶下載騰訊地圖

民航局表示重慶機場起火飛機３６人撤離中擦扭傷，調查處置正進行

西藏航空表示重慶江北機場起火航班載１２２人，有乘客受輕傷

馬雲杭州出席阿里日，５月兩度公開露面

中消協消費維權輿情報告點名特斯拉、騰訊等

廣東過去５年跨境電商進出口額年均增長達９２％

陳雨露稱中國金融體系穩健，Ａ股經受住多輪衝擊考驗

４月進出口增速回落，商務部表示將助企業保訂單保市場

商務部表示加快推廣全國統一通行證，提高幹線運輸效率

商務部表示優化外商投資服務體系，為外企創造更多機遇

歐萊雅投資公司落戶上海，商務部表示歡迎來華投資興業

人社部、稅務總局表示特困行業階段性實施緩繳企業社保

劉昆指中國將堅持高效統籌疫情防控和經濟社會發展

貴陽市煙草專賣局原局長、經理龍麗琴接受監察調查

中國鐵合金工業協會號召錳系行業自救，限、減產一半

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《寶島快訊》

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台股收跌２﹒４３％，報１５６１６﹒６８點

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《其他消息》

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６１２基金陳日君等４信託人被捕，美國梵蒂岡表關注；港府回應６１２基金事件表示依證據執

法，無關宗教背景

大律師公會強烈譴責美國會議員試圖干預本港司法獨立

１２港人案被告黃偉然承認製造爆炸品罪判囚２０個月

房屋署表示公屋平均輪候時間升至６﹒１年，創新高

管浩鳴稱陳日君被捕與宗教自由無關，希望他平安

金管局表示港元市場繼續運作有序，將密切監察市場情況；金管局承接１５﹒８６億港元沽盤，

３年來首次接錢；金管局再入市承接４０﹒８２億港元沽盤，兩度共接５６﹒６８億元

花旗集團推出招聘計劃，助本港女性專重投職場

消息指６１２基金信託人何秀蘭今早獄中被捕

駐港公署反對美國及西方抹黑香港警方正當執法

天主教香港教區表示極度關注陳日君情況及安全

深股通額度全日用１５﹒３２億元；滬股通額度全日流出８億元，外資淨流出２７億元

３月整體出口貨量跌１７％，進口貨量跌１５﹒２％

呂志和冀李家超維持堅強及為港做事心態，令香港更穩定

中小企４月營業指數上升，物流地產飲食業較佳

國安處就６１２基金案拘５人，８月上旬須向警方報到

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《俄烏開戰》

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為局勢降溫？美防長指普京不希望與北約爆衝突

西門子退出俄羅斯業務，第二季損失６億歐元

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《大國博弈》

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中資企業擬購英石墨烯材料公司，遭英啟國家安全調查

中日韓聯合聲明致力維持金融市場穩定

傳華府起草新行政令阻中國收集美國民眾數據

商務部表示美方取消對華加徵關稅有利於中美兩國

傳美擬阻中國收集其公民數據，中方籲勿泛化國安概念

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《騰訊預測》

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騰訊（００７００）下周公布季績，表列各大行最新目標價及評級

騰訊首季經調整淨利潤料跌１９％，績前券商普削目標

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《新冠肺炎》

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內地昨增本土及無症狀約千八宗，上海社會面再清零

北京昨新增本土３５確診出租車暫停部分區域派單

北韓首現Ｏｍｉｃｒｏｎ，金正恩下令全國封城

港大醫學院表示堅尼地城或有大型感染，籲避免前往聚餐

陳肇始在國際護士節感謝醫護疫下克盡己職

何栢良稱港府應更積極鼓勵長者「溝針」提高防疫效果

安心出行更新後誤刪針卡，資科辦承認測試不夠嚴謹

聶德權稱院舍第一針接種率增至８４％，基本全覆蓋

台灣新增６﹒５萬宗確診多１７死，再創單日新高

社署下周一（１６日）起恢復福利服務安排

本港新增２９４宗確診，核酸檢測陽性１１５宗

１３間學校呈報１４宗陽性個案，一間學校錄３個案

本港再增一患者離世，第五波累計９１４３宗死亡個案

西環邨污水病毒量高，西苑臺至今錄４戶染疫涉５人

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