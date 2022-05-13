  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

13/05/2022 07:46

《日出而作》美股三大指數升跌不一，馬斯克為買推特取新融資

　　《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
　
　　　　　　　　　　　　　　　　（點）　　　　　　（點）　　（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　紐約道瓊斯　　　　３１７３０﹒３０　跌　１０３﹒８１　０﹒３３
　　標普５００　　　　　３９３０﹒０８　跌　　　５﹒１０　０﹒１３
　　納斯達克　　　　　１１３７０﹒９６　升　　　６﹒７３　０﹒０６
　　倫敦富時１００　　　７２３３﹒３４　跌　１１４﹒３２　１﹒５６
　　法蘭克福ＤＡＸ　　１３７３９﹒６４　跌　　８９﹒００　０﹒６４
　　巴黎ＣＡＣ　４０　　６２０６﹒２６　跌　　６３﹒４７　１﹒０１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　　　　　　　　　　　　﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１２９﹒６７，歐元兌美
元１﹒０５１０

　
　　　　　　　　　　　　　　《公司業績》　
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　德寶集團（０８４３６）首季盈轉虧１５６萬元，不派息　　　　　　
　　ＴＬ　ＧＡＳ（０８５３６）首季虧損收窄至２０８萬人幣，不派息　
　　中國新電信（０８１６７）首季虧損擴大至３３１１萬元，不派息　　
　　盛良物流（０８２９２）首季虧損收窄至３３萬令吉，不派息　　　　
　　高奧士（０８０４２）首季虧轉盈４９４萬元，不派息　　　　　　　
　　中安控股（０８４６２）首季純利升３１％至１１１萬坡元，不派息　
　　華星控股（０８２３７）首季虧損擴大至１﹒１億元，不派息　　　　
　　賢能集團（０１７３０）中期純利升逾１倍，派息３﹒３９港仙　　　
　　新秀麗（０１９１０）首季虧轉賺１６４０萬美元，銷售淨額增６２％
　　堡獅龍（００５９２）首季收益減３０％，毛利跌４２％　　　　　　
　　東曜藥業（０１８７５）首季虧損降至４７１萬人幣　　　　　　　　
　　ＡＴＬＩＮＫＳ（０８０４３）首季盈轉虧２８萬美元，不派息　　　
　　ＧＴ　ＳＴＥＥＬ（０８４０２）首季虧損擴大至９４萬坡元，不派息
　　亞博科技（０８２７９）首季虧損收窄至１１１３萬元，不派息　　　
　　ＴＲＵＥ　ＰＡＲＴＮＥＲ（０８６５７）首季虧損６６２萬不派息　
　　奧栢中國（０８１４８）首季虧轉盈２４萬元，不派息　　　　　　　
　　愛達利網絡（０８０３３）首季盈轉虧５４５萬元，不派息　　　　　
　　非凡中國（０８０３２）首季盈轉虧１１７２萬元，不派息　　　　　
　　百利達集團（０８１７９）首季虧損收窄至３１萬元，不派息　　　　
　　天泓文創（０８５００）首季純利跌７６％至１２７萬人幣，不派息　
　　基石金融（０８１１２）首季虧損擴大至６９１萬元，不派息　　　　
　　中生科技（０８０３７）首季純利升１８倍至３４９４萬元，不派息　
　　領智金融（０８１６３）首季虧損擴大至７４３萬元，不派息　　　　
　　ＷＴ集團（０８４２２）首三季虧損擴至８２２萬元，不派息　　　　
　　裕程物流（０８４８９）首季純利跌８１％至１６０萬元，不派息　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　　《公司資訊》　
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　創建（０１６０９）擬司法覆核聯交所上市覆委會維持公司停牌決定　
　　匯控（００００５）港英回購１７４﹒７２萬股，總值８０９６萬元　
　　渣打（０２８８８）倫敦再斥１億元回購１９４﹒９萬股　　　　　　
　　新昌創展（０１７８１）上市地位本月２３日起被取消，重組協議終止
　　中國碳中和（０１３７２）夥新加坡公司合營碳資產管理，訂備忘　　
　　港龍中國地產（０６９６８）存入足夠資金，付新票據利息　　　　　
　　招商銀行（０３９６８）發第一期綠色金融債券，籌５０億人幣　　　
　　太古Ａ（０００１９）委英國太古董事麥廣能任非常務董事　　　　　
　　寶龍商業（０９９０９）主席許華芳５４６萬元增持１００萬股　　　
　　寶新金融（０１２８２）主席姚建輝沽１７％失控股權，申請今早復牌
　　植華集團（０１８４２）發換股債籌１５００萬元，行使價折讓２０％
　　陽光油砂（０２０１２）獲豁免付利息３１５３萬美元　　　　　　　
　　錢唐控股（０１４６６）供股獲認購和包銷商處理，籌３２９０萬元　
　　聯合醫務（００７２２）投資７４６３萬元開影像及綜合醫務中心　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　　《國企紅籌》　
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　申萬宏源（０６８０６）提訴訟追明泰還５﹒６億人幣　　　　　　
　　越秀基建（０１０５２）獲上交所受理申請發債，籌最高５０億人幣
　　佐力小貸（０６８６６）獲７５００萬人幣融資，擴綠色貸款　　　
　　興證（０６０５８）獲最高５０００萬美元循環信貸額度　　　　　
　　廣發証券（０１７７６）逾２億人幣回購１５２４萬Ａ股　　　　　
　　龍源電力（００９１６）發綠色中期票據籌１５億人幣　　　　　　
　　寧滬高速（００１７７）董事長成曉光辭任　　　　　　　　　　　
　　大唐新能源（０１７９８）４月發電量同比增１４％　　　　　　　
　　越秀地產（００１２３）附屬發債，籌最多２０億人幣　　　　　　
　　中鐵（００３９０）１１０億人幣增持滇中引水３４％股權　　　　
　　贛鋒鋰業（０１７７２）６億人幣合資電池資管，訂備忘　　　　　
　　中遠海能（０１１３８）４﹒３億美元訂兩液化天然氣船　　　　　
　　廣汽集團（０２２３８）控股股東再增持５７６萬Ｈ股　　　　　　
　　復星醫藥（０２１９６）醫腫瘤新藥獲准ＩＩ期臨床試驗　　　　　
　　遠東宏信（０３３６０）將悉數贖回全部３億美元永續證券　　　　
　　華潤燃氣（０１１９３）每手買賣單位改１００股，６月７日起生效
　　中國中藥（００５７０）主席吳宪退任，陳映龍接任兼執董　　　　
　　中芯國際（００９８１）首季賺４﹒５億美元，同比升２倍　　　　
　　交大慧谷（０８２０５）首季虧損擴大６０９萬人幣，不派息　　　
　　中生（０８２４７）首季虧損收窄至５９萬人幣，不派息　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　　《神州民企》　
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　億達（０３６３９）近兩成押記股本遭接管　　　　　　　　　　　　
　　中國奧園（０３８８３）４月銷售額１６億人幣，跌８６％　　　　　
　　成實外教育（０１５６５）控股股東嚴玉德１０３萬元增持４２５萬股
　　中升控股（００８８１）９２４萬元購回１８﹒４萬股　　　　　　　
　　四環醫藥（００４６０）聲明私有化談判新聞不屬實　　　　　　　　
　　天韵國際控股（０６８３６）接獲聯交所提６項復牌指引　　　　　　
　　文業（０１８０２）進一步延遲公布經審核業績，冀６月底前刊發　　
　　天平道合（０８４０３）首季虧損３６２萬人幣，不派息　　　　　　
　　中國金典（０８２８１）首季虧損４０７萬人幣，不派息　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　《中國要聞》　
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　煤炭交易中心發布不得將國內中長期合同資源轉為進口煤
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　《中概股速遞》　
　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝

　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　特選中概股於美國上市╱預託證券收市價
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　《匯市走勢》　
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美匯指數突破１０４﹒７５，再創２０年新高
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　《新冠肺炎》　
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　上海疫情反彈，昨增新冠病例２０９６宗　　　
　　北京新增４２宗確診，今起１２區開展三輪核酸
　　北韓周四新增１﹒８萬宗發熱個案，６人死亡　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　　《Ａ場新股》　
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　比亞迪半導體遭中
　　證監問詢，獨立持
　　續經營能力被質疑
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　　《其他消息》　
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　金管局兩日內三度
　　入市，再承接２８
　　﹒６５億港元沽盤
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

【隨時緊貼最新消息】全方位投資、理財及生活資訊，盡在etnet財經．生活App！ ► 立即下載

返回新聞主頁

最新專題
More
開市Good Morning13/05/2022
溫鋼城：港股反彈目標廿天線 三招蟹民自救法！
財經熱話13/05/2022
【虛幣世界】比特幣略為反彈，其他主流幣繼續急挫
財經熱話12/05/2022
4月汽車銷售數據欠佳　蔚小理急挫
中國故事12/05/2022
《神州經脈》人幣六連貶創19個月低　滬指止三連揚外資續走
財經熱話12/05/2022
【騰訊預測】騰訊首季經調整淨利潤料跌19%　績前券商普削目標
FOCUS12/05/2022
【FOCUS】美通脹壓力廣度未改　加密貨幣大潰敗
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【洞悉投資先機】etnet App精明外匯買賣四招

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

【立即報名】2022香港資訊及通訊科技獎：智慧生活獎

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金