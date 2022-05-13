《日出而作》美股三大指數升跌不一，馬斯克為買推特取新融資

《外圍重點》歐美主要股市指數收市：



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紐約道瓊斯 ３１７３０﹒３０ 跌 １０３﹒８１ ０﹒３３

標普５００ ３９３０﹒０８ 跌 ５﹒１０ ０﹒１３

納斯達克 １１３７０﹒９６ 升 ６﹒７３ ０﹒０６

倫敦富時１００ ７２３３﹒３４ 跌 １１４﹒３２ １﹒５６

法蘭克福ＤＡＸ １３７３９﹒６４ 跌 ８９﹒００ ０﹒６４

巴黎ＣＡＣ ４０ ６２０６﹒２６ 跌 ６３﹒４７ １﹒０１

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﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１２９﹒６７，歐元兌美

元１﹒０５１０





《公司業績》

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德寶集團（０８４３６）首季盈轉虧１５６萬元，不派息

ＴＬ ＧＡＳ（０８５３６）首季虧損收窄至２０８萬人幣，不派息

中國新電信（０８１６７）首季虧損擴大至３３１１萬元，不派息

盛良物流（０８２９２）首季虧損收窄至３３萬令吉，不派息

高奧士（０８０４２）首季虧轉盈４９４萬元，不派息

中安控股（０８４６２）首季純利升３１％至１１１萬坡元，不派息

華星控股（０８２３７）首季虧損擴大至１﹒１億元，不派息

賢能集團（０１７３０）中期純利升逾１倍，派息３﹒３９港仙

新秀麗（０１９１０）首季虧轉賺１６４０萬美元，銷售淨額增６２％

堡獅龍（００５９２）首季收益減３０％，毛利跌４２％

東曜藥業（０１８７５）首季虧損降至４７１萬人幣

ＡＴＬＩＮＫＳ（０８０４３）首季盈轉虧２８萬美元，不派息

ＧＴ ＳＴＥＥＬ（０８４０２）首季虧損擴大至９４萬坡元，不派息

亞博科技（０８２７９）首季虧損收窄至１１１３萬元，不派息

ＴＲＵＥ ＰＡＲＴＮＥＲ（０８６５７）首季虧損６６２萬不派息

奧栢中國（０８１４８）首季虧轉盈２４萬元，不派息

愛達利網絡（０８０３３）首季盈轉虧５４５萬元，不派息

非凡中國（０８０３２）首季盈轉虧１１７２萬元，不派息

百利達集團（０８１７９）首季虧損收窄至３１萬元，不派息

天泓文創（０８５００）首季純利跌７６％至１２７萬人幣，不派息

基石金融（０８１１２）首季虧損擴大至６９１萬元，不派息

中生科技（０８０３７）首季純利升１８倍至３４９４萬元，不派息

領智金融（０８１６３）首季虧損擴大至７４３萬元，不派息

ＷＴ集團（０８４２２）首三季虧損擴至８２２萬元，不派息

裕程物流（０８４８９）首季純利跌８１％至１６０萬元，不派息

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《公司資訊》

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創建（０１６０９）擬司法覆核聯交所上市覆委會維持公司停牌決定

匯控（００００５）港英回購１７４﹒７２萬股，總值８０９６萬元

渣打（０２８８８）倫敦再斥１億元回購１９４﹒９萬股

新昌創展（０１７８１）上市地位本月２３日起被取消，重組協議終止

中國碳中和（０１３７２）夥新加坡公司合營碳資產管理，訂備忘

港龍中國地產（０６９６８）存入足夠資金，付新票據利息

招商銀行（０３９６８）發第一期綠色金融債券，籌５０億人幣

太古Ａ（０００１９）委英國太古董事麥廣能任非常務董事

寶龍商業（０９９０９）主席許華芳５４６萬元增持１００萬股

寶新金融（０１２８２）主席姚建輝沽１７％失控股權，申請今早復牌

植華集團（０１８４２）發換股債籌１５００萬元，行使價折讓２０％

陽光油砂（０２０１２）獲豁免付利息３１５３萬美元

錢唐控股（０１４６６）供股獲認購和包銷商處理，籌３２９０萬元

聯合醫務（００７２２）投資７４６３萬元開影像及綜合醫務中心

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《國企紅籌》

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申萬宏源（０６８０６）提訴訟追明泰還５﹒６億人幣

越秀基建（０１０５２）獲上交所受理申請發債，籌最高５０億人幣

佐力小貸（０６８６６）獲７５００萬人幣融資，擴綠色貸款

興證（０６０５８）獲最高５０００萬美元循環信貸額度

廣發証券（０１７７６）逾２億人幣回購１５２４萬Ａ股

龍源電力（００９１６）發綠色中期票據籌１５億人幣

寧滬高速（００１７７）董事長成曉光辭任

大唐新能源（０１７９８）４月發電量同比增１４％

越秀地產（００１２３）附屬發債，籌最多２０億人幣

中鐵（００３９０）１１０億人幣增持滇中引水３４％股權

贛鋒鋰業（０１７７２）６億人幣合資電池資管，訂備忘

中遠海能（０１１３８）４﹒３億美元訂兩液化天然氣船

廣汽集團（０２２３８）控股股東再增持５７６萬Ｈ股

復星醫藥（０２１９６）醫腫瘤新藥獲准ＩＩ期臨床試驗

遠東宏信（０３３６０）將悉數贖回全部３億美元永續證券

華潤燃氣（０１１９３）每手買賣單位改１００股，６月７日起生效

中國中藥（００５７０）主席吳宪退任，陳映龍接任兼執董

中芯國際（００９８１）首季賺４﹒５億美元，同比升２倍

交大慧谷（０８２０５）首季虧損擴大６０９萬人幣，不派息

中生（０８２４７）首季虧損收窄至５９萬人幣，不派息

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《神州民企》

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億達（０３６３９）近兩成押記股本遭接管

中國奧園（０３８８３）４月銷售額１６億人幣，跌８６％

成實外教育（０１５６５）控股股東嚴玉德１０３萬元增持４２５萬股

中升控股（００８８１）９２４萬元購回１８﹒４萬股

四環醫藥（００４６０）聲明私有化談判新聞不屬實

天韵國際控股（０６８３６）接獲聯交所提６項復牌指引

文業（０１８０２）進一步延遲公布經審核業績，冀６月底前刊發

天平道合（０８４０３）首季虧損３６２萬人幣，不派息

中國金典（０８２８１）首季虧損４０７萬人幣，不派息

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《中國要聞》

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煤炭交易中心發布不得將國內中長期合同資源轉為進口煤

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《中概股速遞》

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特選中概股於美國上市╱預託證券收市價

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《匯市走勢》

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美匯指數突破１０４﹒７５，再創２０年新高

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《新冠肺炎》

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上海疫情反彈，昨增新冠病例２０９６宗

北京新增４２宗確診，今起１２區開展三輪核酸

北韓周四新增１﹒８萬宗發熱個案，６人死亡

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《Ａ場新股》

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比亞迪半導體遭中

證監問詢，獨立持

續經營能力被質疑

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《其他消息》

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金管局兩日內三度

入市，再承接２８

﹒６５億港元沽盤

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