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即市新聞

13/05/2022 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》恒指期貨１８２３７支持不容有失

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為２５％和４２﹒５％，
局勢則均屬於顯著向淡。近日筆者曾經多次指出，港股於表現上其實遠較美股為佳，雖則兩者皆
呈現跌勢。以昨晚（１２日）美股開市後繼續顯著下跌，港股指數期貨於夜市卻依然錄得升幅為
例，足以證明筆者上述所言屬實。恒指期貨陰陽燭日線圖上，昨天價位的走勢雖然反覆向淡，保
歷加通道底部支持依然可守。５個主要技術分析指標全屬利淡，ＤＭＩ亦然，顯示淡友依然控制
大局。
　　日線圖上，本周二（１０日）低位１９０６３支持尚未失守，短期重要支持則仍看３月１５
日低位１８２３７。這個不容有失的關口會否失守，將決定港股中期後市好淡；若失守，「一浪
低於一浪」的局勢將會延續；否則，港股便有望回升。然而，對回升的市況，我們應只先當作短
期反彈看待，不應過度投入看好。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（影音
：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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