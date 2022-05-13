《運籌帷幄－梁業豪》恒指期貨１８２３７支持不容有失

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為２５％和４２﹒５％，

局勢則均屬於顯著向淡。近日筆者曾經多次指出，港股於表現上其實遠較美股為佳，雖則兩者皆

呈現跌勢。以昨晚（１２日）美股開市後繼續顯著下跌，港股指數期貨於夜市卻依然錄得升幅為

例，足以證明筆者上述所言屬實。恒指期貨陰陽燭日線圖上，昨天價位的走勢雖然反覆向淡，保

歷加通道底部支持依然可守。５個主要技術分析指標全屬利淡，ＤＭＩ亦然，顯示淡友依然控制

大局。

日線圖上，本周二（１０日）低位１９０６３支持尚未失守，短期重要支持則仍看３月１５

日低位１８２３７。這個不容有失的關口會否失守，將決定港股中期後市好淡；若失守，「一浪

低於一浪」的局勢將會延續；否則，港股便有望回升。然而，對回升的市況，我們應只先當作短

期反彈看待，不應過度投入看好。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（影音

：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

