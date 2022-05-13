《星級輪證－鍾宛婷》港元走資，北水則連日買入港股

《星級輪證》港美息差擴闊，引發港元三年來首次出現「走資」，港匯本周多次觸及弱方兌

換保證，金管局昨日（１２日）終於出手「接錢」，被動承接共５６﹒６８億港元沽盤。在未有

重大的利好消息之下，港股本星期持續於低位好淡掙持，受制兩萬關卻守到萬九點，大市暫未明

朗的情況下，北水卻連日積極買入港股。

根據聯交數據，滬深港股通已錄得連續４日淨買入，過去３日更都超過６０億淨流入，當中

美團（０３６９０）頻頻佔據北水十大流入榜首，南向資金自３月２８日以來，已連續２２個交

易日淨買入美團，累計約１６９﹒５６億港元。美團近日沿１０天線整固，重上１６０元水平，

如果投資者看好美團，可留意較貼價中長年期認購證１１９６６：



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美團購１１９６６： 行使價１７３港元 到期日２０２２年１１月 有效槓桿約３倍

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最近市況較為波動，建議投資者不宜太進取，年期較長及貼價的窩輪，其引伸波幅敏感度較

低，時間值損耗亦較輕微，較適合正股未有明確方向時的部署。

另外北水亦有流入騰訊（００７００）、快手（０１０２４）等科技股，騰訊下周即將公布

業績，如果投資者看好，可留意：



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騰訊購１３６７７： 行使價３５０﹒２港元 到期日２０２３年１２月 有效槓桿約２﹒７倍

快手購１２３２５： 行使價７５﹒０５港元 到期日２０２２年１２月 有效槓桿約２﹒６倍

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《星展銀行香港分行財資市場部上市產品策略師 鍾宛婷》



註：本結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回應收款

項。結構性產品價格可升可跌，投資者或會損失全部投資，投資前應了解產品風險並諮詢專業意

見，及細閱上市文件內全部詳情。



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